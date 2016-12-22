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По делу об отравлении угарным газом 6 человек в Борисове привлекут сотрудников "Борисовгаза"

22.12.2016 22:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Расследование по делу о гибели 6 человек из-за отравления угарным газом в Борисове в январе 2016 года завершено, рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Дело направлено в суд. Действия двух сотрудников „Борисовгаза“ квалифицированы как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 144 УК)», — рассказал Носкевич.

«В ходе расследования выяснилось, что в стране отсутствует единый государственный орган, который обеспечивает газовую безопасность населения», — заявил председатель СК.

Он отметил, что по заявкам граждан у нас проводят проверки газового оборудования, но это не системно.

По его словам, комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине поручено разработать нормативные документы по созданию государственного газового надзора. Носкевич надеется, что он заработает уже в следующем году.

Напомним, в конце января этого года в хрущевке в бывшем военном городке Борисова нашли погибшими жильцов из квартиры на третьем этаже — пожилую пару лет семидесяти. Позже взломали двери в квартире на втором этаже — там погибла семья из четырех человек.

В этом году случилась не одна подобная история. Теперь граждане Беларуси должны устанавливать в квартирах извещатели по обнаружению угарного газа (СО).

Несколько дней назад в своей квартире была найдена мертвой известная белорусская модель Наталья Макей. По неофициальной информации, среди различных версий произошедшего рассматривается и отравление угарным газом.

 
 
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"Дело направлено в суд. Действия двух сотрудников "Борисовгаза" квалифицированы как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 144 УК)", - рассказал...

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