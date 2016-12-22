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По делу об отравлении угарным газом 6 человек в Борисове привлекут сотрудников "Борисовгаза"
22.12.2016 22:20 — Новости Общества | Tut.by
Расследование по делу о гибели 6 человек из-за отравления угарным газом в Борисове в январе 2016 года завершено,
«Дело направлено в суд. Действия двух сотрудников „Борисовгаза“ квалифицированы как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 144 УК)», — рассказал Носкевич.
«В ходе расследования выяснилось, что в стране отсутствует единый государственный орган, который обеспечивает газовую безопасность населения», — заявил председатель СК.
Он отметил, что по заявкам граждан у нас проводят проверки газового оборудования, но это не системно.
По его словам, комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине поручено разработать нормативные документы по созданию государственного газового надзора. Носкевич надеется, что он заработает уже в следующем году.
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"Дело направлено в суд. Действия двух сотрудников "Борисовгаза" квалифицированы как причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 144 УК)", - рассказал...
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