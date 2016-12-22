﻿ Напавший в ТЦ "Европа" с бензопилой подросток признан вменяемым. 21.by
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Напавший в ТЦ "Европа" с бензопилой подросток признан вменяемым

22.12.2016 21:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Напавший в ТЦ «Европа» с бензопилой молодой человек признан вменяемым. О результатах комплексной психолого-психиатрической экспертизы рассказал в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, который взял на личный контроль данное дело.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Он признан вменяемым, — заявил Иван Носкевич, отметив, что подросток отдавал отчет своим действиям. — По заключению экспертизы, он в полной мере отдавал отчет своим действиям и руководил ими. В настоящий момент проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования. Если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то оно еще в этом году будет направлено в суд.

Носкевич отметил, что только после вынесения приговора можно будет узнать мотивы содеянного.

Что грозит подростку

Сейчас дело по факту нападения в столичном ТЦ «Европа» возбуждено по ч. 2 ст. 139 УК Беларуси (Убийство). Максимальное предусмотренное санкцией статьи наказание — лишение свободы на срок до 25 лет, пожизненное заключение или смертная казнь. Однако в этом случае речь идет о несовершеннолетнем, а к ним в соответствии с белорусским законодательством не может применяться исключительная мера — ни смертная казнь, ни пожизненное заключение.

Человеку же, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, срок наказания в виде лишения свободы за особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным посягательством на жизнь человека (а убийство относится именно к таковым), не может превышать 12 лет. Если же помимо обвинения в убийстве ему предъявят обвинения и по другим статьям — например, умышленное причинение легкого телесного повреждения, то максимальный срок наказания не может превышать 15 лет.

Подросток, который совершил преступление до совершеннолетия, а выслушал приговор суда после того, как ему исполнилось 18 — а фигуранту этого дела 18 будет в декабре нынешнего года, — будет отбывать срок за такое преступление в колонии общего режима: более жесткий к ним также не применяется.

Итого: если квалификация совершенного преступления не изменится, за убийство 43-летней Елены бензопилой и топором, за нападение с топором еще на двух женщин в ТЦ «Европа» ныне 17-летний студент получит максимум 12 лет колонии общего режима. Читать полностью

Напомним, вечером 8 октября в столичном ТЦ «Европа» было совершено нападение: 17-летний подросток с бензопилой и топором набросился на людей. В результате погибла 43-летняя женщина. Пострадали двое: 46-летняя посетительница получила два удара топором — в грудь и по плечу, врачи оценивали ее состояние как средней тяжести. Женщину выписали из больницы спустя две недели. Еще одна пострадавшая, уборщица центра, которая увернулась от удара, получила легкое ранение и в госпитализации не нуждалась.

Подросток был задержан, следователи выясняли обстоятельства происшествия. По словам представителей правоохранительных органов, мотивом преступления молодого человека могло послужить разочарование в самом себе, отвращение к человечеству и депрессивное настроение. Нападавший намеревался убить как можно большее количество людей и желал сам быть убитым при задержании.

Нападение с топором и бензопилой на посетителей ТЦ «Европа». Все новости по теме

 
 
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О результатах комплексной психолого-психиатрической экспертизы рассказал председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

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