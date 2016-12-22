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Закалка для новобранцев

22.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Совсем недавно новое пополнение, прибывшее в 120‑ю зенитную ракетную бригаду, приняло Военную присягу. Позади курс начальной военной подготовки. Сегодня каждый из парней прошёл распределение и получил военно-учётную специальность.

С начала будущего года новобранцы начнут интенсивно осваивать вооружение, боевую и специальную технику. Без паузы они вступят в период так называемой армейской закалки. Учебный процесс в воинской части идет по нарастающей…

Те из парней, кто думал, что после присяги станет легче и можно будет расслабиться, заблуждались. Учеба с каждым днем становится все более интенсивной. Занятия в основном проходят «в полях», где новички получают навыки по тактической, инженерной, разведывательной подготовке. Будущие специалисты зенитных ракетных комплексов учатся сражаться с противником и на земле. Для военнослужащих ВВС и войск ПВО это не менее важно, чем работа со сложной электронной аппаратурой в кабинах боевых машин.

— На тактическом полигоне, оборудованном на территории воинской части, создано шесть учебных мест, — рассказал командир батареи капитан Игорь Киптик. — Там военнослужащие срочной службы и резервисты приобретают практические навыки: отрывают одиночные окопы, оборудуют взводный опорный пункт, отрабатывают действия взвода в обороне и в наступлении. Еще они учатся преодолевать минные заграждения, менять позиции при ведении огня из стрелкового оружия… Одной из тем учебных занятий было оборудование полевого лагеря. Время летит очень быстро — не заметишь, как вчерашние новобранцы отправятся на первый для себя плановый полевой выход. Все, чему их так тщательно учат сегодня, пригодится им завтра. К тому же, у нас вот-вот начнутся занятия на боевой и специальной технике. Лишнего времени для того, чтобы научить новичков ставить палатки, уже не будет.

В учебной программе предусмотрена также огневая, разведывательная, идеологическая подготовка. На днях, к примеру, новички выполнили 2‑е упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова. По словам капитана Игоря Киптика, стреляли парни очень неплохо. Многие получили на стрельбище оценку «отлично».

Рядовой Максим Свиржевский был призван в Вооруженные Силы из Бреста. До армии он окончил Государственную морскую академию имени С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, получил специальность судового инженера-механика. Двадцать месяцев успел провести в море в составе экипажа танкера — перевозчика сжиженного природного газа.

По словам Максима, еще в период обучения в вузе и работы на корабле он привык к ношению формы, дисциплине и строгому распорядку дня. Это стало хорошим подспорьем в начале военной службы. Что касается армии, все действия военнослужащего четко регламентированы воинскими уставами — остается только неукоснительно их выполнять.

— Я буду проходить обучение на должность заместителя начальника расчета самоходной огневой установки (СОУ) зенитного ракетного комплекса «Бук», — отметил в разговоре рядовой Свиржевский. — С нетерпением ожидаю того, когда мы начнем знакомиться с этим сложным, мощным вооружением. Не жалею, что пришел служить в ВВС и войска ПВО: горжусь — теперь придется нести ответственность за «океан воздушный». А вообще служба в данном виде Вооруженных Сил открывает немало перспектив и ожидается весьма интересной.


Рядовой Сергей Юхнюк

 
Теги: Брест
 
 
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