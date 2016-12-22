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Назначения
22.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 21 декабря, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Ранее генерал-майор Игорь Демиденко занимал должность начальника главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики Беларусь.
БЕЛТА
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Игорь Демиденко назначен первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета...
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