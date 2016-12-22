Недавно в Вооружённых Силах Республики Беларусь подвели итоги состязания на лучший экипаж БМП‑2. Как мы уже сообщали (статья «Восемь из девяти — и это не предел!» в номере «БВГ» от 9.12.2016 г.), оно проводилось по сценарию международного конкурса «Суворовский натиск», который входит в программу Армейских международных игр. В нём успешно выступила команда Военной академии Республики Беларусь, в состав которой вошли и курсанты 3‑го курса общевойскового факультета, обучающиеся по специальности «управление мотострелковыми подразделениями». Они рассказали о себе, своей службе, учебе и планах на будущее.

Желание стать офицером у курсанта Александра Воронцова появилось, когда он обучался в десятом классе витебской средней школы.





— В соседнюю школу как-то приехал четверокурсник Военной академии с целью агитации старшеклассников для поступления в главный военный вуз. Я решил сходить к «соседям» на тот открытый урок, — вспоминает Александр Воронцов. — Гость-курсант с неподдельным восторгом рассказывал о полевых выходах, стрельбах, жизни на полигонах… Его рассказ меня сильно впечатлил тогда. А когда курсант привел самый важный для меня довод: что большая часть учебы — как раз такие практические занятия, я окончательно убедился в необходимости поступления в Военную академию.

Вскоре Александр отправился в военный комиссариат и заявил о своем желании в будущем стать офицером. После прохождения медицинской комиссии молодому человеку определили высшую степень годности к прохождению военной службы. Он начал усердно готовиться к осуществлению поставленной перед собой цели.

Кадровых военнослужащих среди родственников Александра Воронцова нет, о реалиях армейской жизни и службы он мог тогда только догадываться. Зато безоговорочно поддержала такое его решение мама. И ее ожидания сын оправдал.

— Первые дни в курсантском строю было непросто привыкнуть к распорядку дня, новому укладу жизни. Однако освоился быстро, сдружился с ребятами, а вскоре набрала обороты и учеба, в том числе полевая, — рассказал будущий офицер. — Уже весной на первом курсе мы стали изучать устройство боевой техники, ее подготовку к выполнению учебно-боевых задач. А больше всего запомнились тогда первые стрельбы из вооружения БМП‑2. И такие занятия проводятся у нас регулярно.

Сейчас курсант Александр Воронцов продолжает успешно постигать военную науку, проявляя при этом старание и усердие. В правильности выбранной профессии он нисколько не сомневается, считает, что научиться оборонять свою страну и народ — призвание настоящего мужчины. Главным качеством офицера он считает честность, еще одна цель в жизни — обеспечить благополучие близких людей.

* * *

Курсант Владислав Дудук родом из Клецка. С юношества он занимался футболом, плаванием. К слову, в названном последним виде спорта стал чемпионом среди учащихся школ Клецкого района.



Помимо любви к спорту, у Владислава есть еще одна страсть — музыка. Выпускник музыкальной школы, он смог мастерски овладеть игрой на духовых музыкальных инструментах, фортепиано и гитаре. Способный ученик даже входил в состав городского оркестра, с которым часто гастролировал, занимал призовые места в различных конкурсах творческих коллективов Минщины.

Однако вскоре наступило время определиться с выбором будущей профессии.

— В основном я дружил с ребятами, которые старше меня. Большинство из них уже учились в Военной академии — вот и убедили меня связать жизнь с армией. Также поддержали мое стремление родной дядя — офицер и мама, — признался в беседе курсант Дудук. — Почему решил поступать на общевойсковой факультет? Я с детства увлекаюсь историей стрелкового оружия. И во время просмотров военных фильмов больше всего восхищался героизмом простого пехотинца. Повлиял на мое решение и тот факт, что большинство выдающихся полководцев — представители этого рода войск. Вот и я решил, что должен стать офицером «царицы полей».

Курсант Владислав Дудук отличается терпением и выдержкой, всегда стремится к саморазвитию. Он рад тому, что его экипажу удалось стать лучшим в Вооруженных Силах.

Во время состязания курсантским «боевым трио» БМП‑2 руководил лейтенант Роман Мосейков, который в этом году окончил общевойсковой факультет академии. А Владислав выполнял роль наводчика-оператора. Кстати, в этом амплуа ему не было равных — и теперь на руке курсанта красуются наручные часы от министра обороны Республики Беларусь.

* * *

Курсант Игорь Чиж с юных лет занимался футболом и вольной борьбой в родном Пинске. Уже тогда он хотел стать военным — а большинство ровесников грезили бороздить космические просторы… Такую тягу к профессии военнослужащего привили ему рассказы дедушки, который служил Отечеству на флоте.



После окончания девяти классов средней школы Игорь начал усердно готовиться к поступлению в Военную академию. Стал повышать физические нагрузки, усердно изучать необходимые для абитуриентов предметы, постоянно следил за информацией о вступительной кампании.

— Во время школьных каникул я отправился в военный комиссариат. Там сообщил о том, что хочу в будущем стать кадровым офицером. Посоветовали поступать в Военную академию, пояснив: лучшее образование по военно-учетным специальностям дают именно там. И я решил, что буду поступать на общевойсковой факультет. Кроме того, окончить этот факультет очень престижно: многие высокопоставленные должностные лица нашего Министерства обороны — выходцы из прославленной пехоты.

Игорь пользуется большим уважением в воинском коллективе за то, что в любой ситуации главное для него — сохранить в отношениях человечность. Он смел и не боится трудностей, всегда готов прийти на помощь.

Как и его товарищи, курсант Игорь Чиж с неподдельным интересом впитывает все знания, которые дают им опытные преподаватели Военной академии — такие как полковник Андрей Садыро, подполковники Вадим Драгунов и Руслан Трифонов, полковник запаса Михаил Брель.

Руководство общевойскового факультета Военной академии выражает искреннюю благодарность матерям курсантов Александра Воронцова — Елене Михайловне, Владислава Дудука — Оксане Петровне, Игоря Чижа — Светлане Петровне за достойное воспитание сыновей, патриотов Отчизны и защитников родной земли.

Капитан

Александр Кибик,

«Ваяр», фото автора