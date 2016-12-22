Престиж службы в армии — это вопрос, который сейчас особенно актуален. Как же обстоит ситуация на самом деле? Хотят ли молодые люди строить военную карьеру после «срочки» и служить по контракту? Чтобы ответить на эти вопросы, я посетил 465‑ю ракетную бригаду и пообщался с контрактниками, которые там служат.

Лейтенантом я участвовал в отборе призывников в это соединение. Многие ребята еще в военкоматах говорили нашей комиссии: «Хочу остаться на контракт!».

Казалось, что после первого месяца службы, когда парни уже прочувствовали, как нелегко дается солдатский хлеб, количество желающих строить военную карьеру может и уменьшиться. Но вышло как раз наоборот. Мы даже шутили между собой: так можно будет всю бригаду укомплектовать контрактниками.