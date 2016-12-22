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«Хочу остаться на контракт!» (Видео)
22.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Престиж службы в армии — это вопрос, который сейчас особенно актуален. Как же обстоит ситуация на самом деле? Хотят ли молодые люди строить военную карьеру после «срочки» и служить по контракту? Чтобы ответить на эти вопросы, я посетил 465‑ю ракетную бригаду и пообщался с контрактниками, которые там служат.
Лейтенантом я участвовал в отборе призывников в это соединение. Многие ребята еще в военкоматах говорили нашей комиссии: «Хочу остаться на контракт!».
Казалось, что после первого месяца службы, когда парни уже прочувствовали, как нелегко дается солдатский хлеб, количество желающих строить военную карьеру может и уменьшиться. Но вышло как раз наоборот. Мы даже шутили между собой: так можно будет всю бригаду укомплектовать контрактниками.
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