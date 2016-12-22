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Кладовая боеприпасов

22.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Как хранятся снаряды и ракеты в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов

Переступая порог контроль­но-пропускного пункта базы, первым делом я обратил внимание на 76‑мм дивизионную пушку образца 1942 года, водруженную на постамент у здания штаба воинской части. У основания мраморная плита, на которой — боевой путь части в годы Великой Отечественной войны.

— Это мы сделали своими руками, — с гордостью поясняет заместитель начальника базы по идеологической работе подполковник Сергей Рыжков. — 10 сентября коллектив части отметил ее 75‑летний юбилей. К празднику мы обновили внешний вид базы, провели капитальный ремонт ряда объектов. Если бы вы побывали у нас несколько лет назад, сейчас не поверили бы, что находитесь в том же самом месте.

В штабе части нас встретил начальник базы подполковник Пётр Лишко.

— Приглашаю на техническую территорию, там все увидите своими глазами, а я попутно расскажу о предназначении базы, — произнес Пётр Александрович.

Кстати, чтобы пройти на техническую территорию части, необходимо специальное разрешение вышестоящего командования, которое я получил заранее. Меры предосторожности оправданны: ведь здесь хранятся боеприпасы.


Контролер Ирина Шумилова

 
 
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