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Кладовая боеприпасов
22.12.2016 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Как хранятся снаряды и ракеты в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов
Переступая порог контрольно-пропускного пункта базы, первым делом я обратил внимание на 76‑мм дивизионную пушку образца 1942 года, водруженную на постамент у здания штаба воинской части. У основания мраморная плита, на которой — боевой путь части в годы Великой Отечественной войны.
— Это мы сделали своими руками, — с гордостью поясняет заместитель начальника базы по идеологической работе подполковник Сергей Рыжков. — 10 сентября коллектив части отметил ее 75‑летний юбилей. К празднику мы обновили внешний вид базы, провели капитальный ремонт ряда объектов. Если бы вы побывали у нас несколько лет назад, сейчас не поверили бы, что находитесь в том же самом месте.
В штабе части нас встретил начальник базы подполковник Пётр Лишко.
— Приглашаю на техническую территорию, там все увидите своими глазами, а я попутно расскажу о предназначении базы, — произнес Пётр Александрович.
Кстати, чтобы пройти на техническую территорию части, необходимо специальное разрешение вышестоящего командования, которое я получил заранее. Меры предосторожности оправданны: ведь здесь хранятся боеприпасы.
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