С развитием автомобилестроения и наличием доступного автосервиса в шаговой доступности технически грамотных людей становится все меньше. Чаще всего за рулем — «наездники», то есть те, для кого авто просто средство передвижения. Хорошо это или нет — не нам судить, покажет время. Но насколько же приятно лично мне встречать молодых парней, увлеченных автомобилями! Один из них — ефрейтор контрактной службы Денис Денисенко. Он проходил срочную военную службу в автомобильном батальоне 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) и совсем недавно перевелся на службу по контракту. Парень не скрывает, что армия пришлась ему по душе, и всерьез задумывается о получении офицерского звания.

— Мне кажется, что я даже расстроился бы, если бы меня не призвали после окончания Мстиславского государственного строительного колледжа, — с ходу начал рассказ парень. — Пришел по повестке в военкомат, офицеры из 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) спрашивают: «Пойдешь служить к нам?».





Тот момент Денис помнит очень хорошо, как и то, что он так же уверенно ответил офицерам той воинской части, что готов и очень хочет служить.

— Но дальше меня ждало разочарование — во время очередного посещения военного комиссариата я узнал, что нахожусь в конце списка на этот призыв, — вспоминает ефрейтор контрактной службы Денис Денисенко. — Сказать, что я расстроился, — значит, не сказать ничего. Стал ждать, когда офицеры 361‑й базы охраны и обслуживания вновь приедут в военкомат, хотел еще раз попросить призвать именно в эту часть — в другую уже не хотелось.

Прибыв в воинскую часть с водительской категорией ВС, Денис «получил» легковой автомобиль УАЗ‑469 1985 года выпуска.

— После окончания колледжа какое-то время работал водителем на одном из предприятий Кричева — я сам родом оттуда, — вспоминает Денис. — Но я очень хотел иметь личный автомобиль, а зарплата не позволяла купить хорошую машину. А тут друзья посоветовали посмотреть Renault начала 1980-х годов за смешные деньги. Отец дважды не одобрил мой выбор: первый раз, когда увидел машину воочию, а второй — когда она заняла место в гараже, где обычно стоит его иномарка. Но мне тогда гараж нужнее был — с моей машиной нужно было еще немало поработать, чтобы довести ее до ума.

Дальше были поиски запчастей, томительное ожидание их доставки и долгожданная установка в автомобиль. Парень не скрывает, что, купив машину всего за одну месячную зарплату, вложить в нее пришлось еще три. Но спустя время Renault, на зависть соседям, выехала из гаража своим ходом и отправилась на техосмотр. Не новая, почти из разряда «ретрокаров», но своя, личная! Эта мысль грела парню душу, но серьезно уменьшала толщину кошелька.

— Еще кое-что подделать нужно, но самое главное, что машина на ходу и мне она нравится! Поэтому, получив УАЗ, я не испугался возможных трудностей, а открыл руководство по эксплуатации и изучал его в свободное время, затем закрепил полученные знания на практике. Да и не стеснялся подойди к более опытным военнослужащим и поинтересоваться устройством каких-то узлов, — рассказывает Денис Денисенко. — Приятно, что теперь ко мне также подходят другие водители уазиков и что-то спрашивают, это наверняка свидетельствует о том, что я уже неплохо разбираюсь в устройстве этой машины. Ну и, если могу, стараюсь помочь.

За рулем верного УАЗа парень проехал около 15 тысяч километров за полтора года службы. Только вдумайтесь — протяженность границы Беларуси всего три тысячи километров, то есть Денис на своей машине за полтора года смог объехать всю Беларусь по кругу пять раз!

— Больше всего запомнилась поездка на Полесье — там отрабатывались пуски РСЗО «Полонез». Большинство сослуживцев видели работу этой системы только в видеосюжете «Арсенала» и читали о ней на страницах «Белорусской военной газеты», а я воочию убедился в безупречности действия этой грозной машины! Впечатляет! В момент пусков я, наверное, и принял решение остаться служить по контракту.

Порядок, дисциплина — это стало так привычно за полтора года службы. К тому же возможность карьерного роста никто не отменял — у нас в воинской части немало офицеров, которые надели офицерские погоны, пройдя школу срочной службы. Я тоже, кстати, об этом задумался!

После получения категории D

за Денисом закрепили автобус МАЗ‑256. Число дальних командировок сразу выросло — теперь он выезжает с офицерами центральных органов военного управления в различные города и поселки.

— МАЗ — хороший автобус, — считает Денис. — Он очень комфортный, надежный. Не поверите, но за время моей службы ни разу не было серьезной поломки. А пробег уже около 250 тысяч километров. От предыдущих его водителей слышал, что он и раньше не ломался. Сложно ли управлять им? Конечно, нет. Я прошел хорошую школу подготовки «автобусников» в Борисове, мы там ездили на ЛАЗах и КАвЗах. Вот это очень простые с точки зрения устройства, но довольно сложные в эксплуатации машины. Но, как говорят опытные водители, после ЛАЗа хоть на Neoplan садись! Поэтому за рулем МАЗа я сложностей не испытываю.

По мнению Дениса, проблем, касающихся эксплуатации военной техники, не должно быть ни у кого. Главное правило в эксплуатации: следи за машиной, качественно обслуживай ее — и она ответит тебе взаимностью.

— Нужно разбираться, изучать устройство. Мне это нравится! Так, я мог заменить поликлиновый ремень (или ремень генератора) на УАЗе всего за 10 минут, примерно столько же времени мне требовалось на ремонт сцепления — замену выжимного цилиндра. Но ни разу не было случая, чтобы меня притянули на базу на «галстуке» или «карандаше».



Из общения с Денисом я узнал еще об одном увлечении — парень пишет тексты и музыку. Одна из его песен, кстати, была своеобразным гимном его подразделения.

— Грустно было осознавать, что мои друзья уволились, что я их больше не встречу в автопарке, — с печалью в глазах поведал парень. — Но благодаря возможностям Интернета мы до сих пор на связи — пишем друг другу в соц­сетях, иногда встречаемся. Знаете, как это приятно, когда тебе звонит товарищ и говорит, что он скоро приедет в командировку в Минск. Ждешь его, как самого близкого друга! Что еще я заметил: воинский коллектив — это один большой механизм, как автомобиль. А меня всегда впечатляла и поражала работа всех деталей автомобиля, где у каждой шестеренки, у каждого болтика маленькая задача, свои функции.

Капитан

Александр Иванов, «Ваяр», фото автора