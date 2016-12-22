МИНСК, 22 дек – Sputnik. Следственные органы в текущем году смогли взыскать 700 миллиардов неденоминированных рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству, заявил в четверг в эфире телеканала ОНТ глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Председатель СК прокомментировал нашумевшие коррупционные преступления, выявленные в текущем году на промышленных гигантах Беларуси — ОАО "Нафтан", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "БелАЗ" и ряде других. По его словам, одним из положительных моментов расследований данных дел Следственным комитетом является полное возмещение причиненного государству ущерба.

"В этом году следственные органы добились возмещения ущерба на 700 миллиардов неденоминированных рублей. Например, весь ущерб с "Нафтаном" был возмещен полностью. Идем к тому же на "БелАЗе", а также Заводе колесных тягачей", — сообщил Носкевич.

Он также уточнил, что компенсировать нанесенный коррупционерами ущерб помогает конфискация имущества преступников и накладываемый на него арест, а также иные действия компонентных органов.

Как ранее сообщал Sputnik, должностные лица "Нафтана" предприятий брали крупные взятки в качестве "откатов" за заключение сделок с НПЗ. Последним громким задержанием стало пресечение КГБ противоправной деятельности коррупционеров на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше и БелАЗе .