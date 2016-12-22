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Носкевич: СК добился возвращения в бюджет 70 млн рублей
22.12.2016 21:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Следственные органы в текущем году смогли взыскать 700 миллиардов неденоминированных рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству, заявил в четверг в эфире телеканала ОНТ глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель СК прокомментировал нашумевшие коррупционные преступления, выявленные в текущем году на промышленных гигантах Беларуси — ОАО "Нафтан", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "БелАЗ" и ряде других. По его словам, одним из положительных моментов расследований данных дел Следственным комитетом является полное возмещение причиненного государству ущерба.
"В этом году следственные органы добились возмещения ущерба на 700 миллиардов неденоминированных рублей. Например, весь ущерб с "Нафтаном" был возмещен полностью. Идем к тому же на "БелАЗе", а также Заводе колесных тягачей", — сообщил Носкевич.
Он также уточнил, что компенсировать нанесенный коррупционерами ущерб помогает конфискация имущества преступников и накладываемый на него арест, а также иные действия компонентных органов.
Как ранее сообщал Sputnik, должностные лица "Нафтана" предприятий брали крупные взятки в качестве "откатов" за заключение сделок с НПЗ. Последним громким задержанием стало
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По крупным преступлениям на промышленных гигантах Беларуси следователи смогли обеспечивать полное возмещение причиненного ущерба.
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