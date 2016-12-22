﻿ Носкевич: СК добился возвращения в бюджет 70 млн рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Носкевич: СК добился возвращения в бюджет 70 млн рублей

22.12.2016 21:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Следственные органы в текущем году смогли взыскать 700 миллиардов неденоминированных рублей в счет возмещения ущерба, причиненного государству, заявил в четверг в эфире телеканала ОНТ глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Носкевич: СК добился возвращения в бюджет 70 млн рублей
© Sputnik / Виктор Толочко
КГБ: задержаны должностные лица МТЗ, МАЗа, БелАЗа, Гомсельмаша

Председатель СК прокомментировал нашумевшие коррупционные преступления, выявленные в текущем году на промышленных гигантах Беларуси — ОАО "Нафтан", ОАО "Минский завод колесных тягачей", ОАО "БелАЗ" и ряде других. По его словам, одним из положительных моментов расследований данных дел Следственным комитетом является полное возмещение причиненного государству ущерба.

"В этом году следственные органы добились возмещения ущерба на 700 миллиардов неденоминированных рублей. Например, весь ущерб с "Нафтаном" был возмещен полностью. Идем к тому же на "БелАЗе", а также Заводе колесных тягачей", — сообщил Носкевич.

Он также уточнил, что компенсировать нанесенный коррупционерами ущерб помогает конфискация имущества преступников и накладываемый на него арест, а также иные действия компонентных органов.

Как ранее сообщал Sputnik, должностные лица "Нафтана" предприятий брали крупные взятки в качестве "откатов" за заключение сделок с НПЗ. Последним громким задержанием стало пресечение КГБ противоправной деятельности коррупционеров на МТЗ, МАЗе, Гомсельмаше и БелАЗе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По крупным преступлениям на промышленных гигантах Беларуси следователи смогли обеспечивать полное возмещение причиненного ущерба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Глава СК: уровень преступности в Беларуси падает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика