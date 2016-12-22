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Глава СК: уровень преступности в Беларуси падает

22.12.2016 21:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Уровень преступности в Беларуси в текущем году по сравнению с предыдущим несколько снизилась, заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Следственного комитета республики Иван Носкевич.

Глава СК: уровень преступности в Беларуси падает
© Sputnik / Виктор Толочко
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В текущем году СК занимался 120 тысячами разных преступлений, дела по многим из них были впоследствии переданы в суды. 

"В целом картина преступности по сравнению с предыдущим годом стала лучше. Количество зарегистрированных преступлений на 4% меньше, чем в предыдущем году", – сказал Носкевич в эфире телевидения.

Глава Следственного комитета подчеркнул: уровень преступности формируется исходя из регистрации конкретных преступлений. "Укрывать что-то практически невозможно", – добавил он.

По информации руководителя СК, половина из всех рассматриваемых дел передается в суды, оставшиеся или закрывают, или приостанавливают. Порядка 40% всех дел расследуют в ускоренном порядке, а половину – в срок до месяца.

Носкевич заверил: правоохранительные органы делают все, чтобы невиновные не были осуждены.

 
Теги: Минск
 
 
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Носкевич заявил, что сегодня практически невозможно укрывать настоящую статистику преступности.

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