﻿﻿ Новогодние фейерверки запретили в тысяче городов Италии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новогодние фейерверки запретили в тысяче городов Италии

22.12.2016 20:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек – Sputnik. Администрации около тысячи городов Италии распорядились запретить использовать на Новый год петарды и фейерверки, сообщила Итальянская ассоциация по защите животных и окружающей среды.

Новогодние фейерверки запретили в тысяче городов Италии
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет

Так, мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи подписала указ, согласно которому с 29 декабря до 24.00 1 января вводится "полный запрет" на "использование петард, фейерверков и другой пиротехники" на расстоянии "менее 200 метров от населенных пунктов, людей и животных". За нарушение данного предписания предусматривается штраф от 25 до 500 евро.

Кьяра Аппендино, мэр Турина, где также запрещены пиротехнические изделия, объяснила подобное решение тем, что фейерверки опасны как для окружающей среды, так и для людей и животных.

Во многих других городах подобные инициативы пока находятся на стадии подготовки, отмечает телеканал RaiNews24.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За нарушение данного предписания предусматривается штраф от 25 до 500 евро.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вопросами агроусадеб займется спецгруппа во главе с Шамко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика