МИНСК, 22 дек – Sputnik. Администрации около тысячи городов Италии распорядились запретить использовать на Новый год петарды и фейерверки, сообщила Итальянская ассоциация по защите животных и окружающей среды.

Так, мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи подписала указ, согласно которому с 29 декабря до 24.00 1 января вводится "полный запрет" на "использование петард, фейерверков и другой пиротехники" на расстоянии "менее 200 метров от населенных пунктов, людей и животных". За нарушение данного предписания предусматривается штраф от 25 до 500 евро.

Кьяра Аппендино, мэр Турина, где также запрещены пиротехнические изделия, объяснила подобное решение тем, что фейерверки опасны как для окружающей среды, так и для людей и животных.

Во многих других городах подобные инициативы пока находятся на стадии подготовки, отмечает телеканал RaiNews24 .