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Вопросами агроусадеб займется спецгруппа во главе с Шамко

22.12.2016 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек – Sputnik. Рабочая группа для формирования предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма создана в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского правительства.

Вопросами агроусадеб займется спецгруппа во главе с Шамко
© Sputnik/ Роман Шантар
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"Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма, ее возглавил министр спорта и туризма Александр Шамко", – сказали в Совмине.

В состав группы вошли руководители министерств и ведомств, представители банков и турбизнеса. По информации Совмина, ее участники проведут анализ условий работы субъектов агроэкотуризма, а также предложений всех заинтересованных организаций. В итоге группа должна выработать предложения по деятельности агроусадеб, результатом которого станет проект нормативного акта – его Минспорта необходимо представить в Совмин до 20 января 2017 года.

Ранее в Минспорта и МНС обозначили сложившуюся в Беларуси проблему: под видом агроусадеб некоторые граждане по факту занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом, а платят мизерный налог – одну базовую величину в год.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый документ, которым регулируется деятельность агроусадеб, будет подготовлен к 20 января следующего года.

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