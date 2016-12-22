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Вопросами агроусадеб займется спецгруппа во главе с Шамко
22.12.2016 20:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Рабочая группа для формирования предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма создана в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского правительства.
© Sputnik/ Роман Шантар
"Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма, ее возглавил министр спорта и туризма Александр Шамко", – сказали в Совмине.
В состав группы вошли руководители министерств и ведомств, представители банков и турбизнеса. По информации Совмина, ее участники проведут анализ условий работы субъектов агроэкотуризма, а также предложений всех заинтересованных организаций. В итоге группа должна выработать предложения по деятельности агроусадеб, результатом которого станет проект нормативного акта – его Минспорта необходимо представить в Совмин до 20 января 2017 года.
Ранее в Минспорта и МНС обозначили сложившуюся в Беларуси проблему: под видом агроусадеб некоторые граждане по факту занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом,
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Новый документ, которым регулируется деятельность агроусадеб, будет подготовлен к 20 января следующего года.
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