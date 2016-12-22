МИНСК, 22 дек – Sputnik. Рабочая группа для формирования предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма создана в Беларуси, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik/ Роман Шантар Владельцы агроусадеб: на рынке агроэкотуризма надо навести порядок

"Распоряжением премьер-министра создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию деятельности субъектов агроэкотуризма, ее возглавил министр спорта и туризма Александр Шамко", – сказали в Совмине.

В состав группы вошли руководители министерств и ведомств, представители банков и турбизнеса. По информации Совмина, ее участники проведут анализ условий работы субъектов агроэкотуризма, а также предложений всех заинтересованных организаций. В итоге группа должна выработать предложения по деятельности агроусадеб, результатом которого станет проект нормативного акта – его Минспорта необходимо представить в Совмин до 20 января 2017 года.

Ранее в Минспорта и МНС обозначили сложившуюся в Беларуси проблему: под видом агроусадеб некоторые граждане по факту занимаются гостиничным и ресторанным бизнесом, а платят мизерный налог – одну базовую величину в год .