МИНСК, 22 дек – Sputnik. Бывший председатель правления ОАО "Беларусбанк" Сергей Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, объяснив причины своего увольнения, обращение банк опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях.



© Sputnik / Елена Ольшанская Беларусбанк временно возглавил Александр Поливко

Ранее Sputnik со ссылкой на источник в банке сообщал о том, что председатель правления банка Писарик был задержан правоохранительными органами .

"Так сложилось, что моя будущая профессиональная деятельность будет связана с другой работой", – говорится в сообщении.

Писарик также отметил, что произошедшие перемены мотивируют открывать новое, их не надо бояться. "Как говорится, что ни происходит, все к лучшему", – сказал он.

По словам экс-главы Беларусбанка, он уверен, что в будущем вместе с бывшими коллегами будет работать на благо страны. Писарик также поблагодарил всех сотрудников банка за добросовестный труд и преданность философии финучреждения.

При этом бывший председатель правления в письме не уточнил, где он находится и чем занимается в настоящее время.

В среду 21 декабря стало известно, что Писарик освобожден от занимаемой должности – такое решение принял наблюдательный совет банка 19 декабря, а на его место был временно назначен Александр Поливко .