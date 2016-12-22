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Писарик об уходе из Беларусбанка: так сложилось, все к лучшему
22.12.2016 19:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек – Sputnik. Бывший председатель правления ОАО "Беларусбанк" Сергей Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, объяснив причины своего увольнения, обращение банк опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях.
© Sputnik / Елена Ольшанская
Ранее Sputnik со ссылкой на источник в банке сообщал о том, что председатель правления банка Писарик
"Так сложилось, что моя будущая профессиональная деятельность будет связана с другой работой", – говорится в сообщении.
Писарик также отметил, что произошедшие перемены мотивируют открывать новое, их не надо бояться. "Как говорится, что ни происходит, все к лучшему", – сказал он.
По словам экс-главы Беларусбанка, он уверен, что в будущем вместе с бывшими коллегами будет работать на благо страны. Писарик также поблагодарил всех сотрудников банка за добросовестный труд и преданность философии финучреждения.
При этом бывший председатель правления в письме не уточнил, где он находится и чем занимается в настоящее время.
В среду 21 декабря стало известно, что Писарик освобожден от занимаемой должности – такое решение принял наблюдательный совет банка 19 декабря, а на его место был
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Бывший председатель правления в открытом письме не уточнил, где он находится и чем занимается в настоящее время.
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