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Председатель СК в этом году возбудил пять уголовных дел в отношении следователей

22.12.2016 23:11 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. В этом году только председатель Следственного комитета Иван Носкевич лично возбудил пять уголовных дел в отношении своих сотрудников. Об этом руководитель СК рассказал в программе "Надо разобраться", показанной вечером 22 декабря в эфире телеканала ОНТ.

"В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством в отношении следователя уголовное дело могут возбудить либо я, либо генеральный прокурор", -- пояснил Носкевич

По его словам, "пять уголовных дел – шесть человек привлекаются к уголовной ответственности за ряд преступлений".

"Так получается, что вся наша профилактическая работа, направленная, в первую очередь, на противодействие коррупции, не до конца привела к ожидаемому эффекту, и такие факты у нас есть, -- констатировал председатель СК. -- Я могу в данной ситуации принести извинения за своих сотрудников и заверить вас, что работу по очищению своих рядов мы будем продолжать".


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. В этом году только председатель Следственного комитета Иван Носкевич лично возбудил пять уголовных дел в отношении своих сотрудников. Об этом...

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