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СК предложил направлять водителей на переосвидетельствование в случае выявления у них медиками заболеваний, не позволяющих управлять транспортными средствами

22.12.2016 22:36 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Дело о смертельном наезде водителя на двух студенток в Минске, совершенном в момент, когда мужчина потерял сознание за рулем, получило развитие в нормотворческих инициативах Следственного комитета.

Напомним, 50-летний минчанин Виктор Козлов сбил на улице Могилевской в столице двух девушек-студенток, направлявшихся на службу в общину вечером 12 мая этого года Кроме того, что мужчина имел заболевание, провоцирующее временную потерю сознания, у него также была третья группа инвалидности по зрению. Один глаз не видел полностью, другой требовал корректировки. При этом мужчина имел действующую медицинскую справку, допускающую к управлению транспортными средствами.

Судом Октябрьского района столицы Виктор Козлов за причинение смерти по неосторожности приговорен к 5 годам лишения свободы.

"Пробел в законодательстве заключается в том, что на момент действия этого медицинского заключения у заинтересованных органов, в частности у учреждений здравоохранения, не было полномочий на то, чтобы направить человека на переосвидетельствование. При том, что выявлен факт заболевания", -- рассказал глава СК Иван Носкевич в программе "Надо разобраться", показанной вечером 22 декабря на ОНТ.

Необходимая информация, по его словам, направлена в правительство. Министерству юстиции поручено совместно с Минздравом, МВД и Следственным комитетом разработать локальный акт, который позволял бы заинтересованным органам, в частности органам здравоохранения и внутренних дел при выявлении подобных фактов направлять человека на переосвидетельствование, сообщил Иван Носкевич.


Вячеслав Будкевич, БелПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Дело о смертельном наезде водителя на двух студенток в Минске, совершенном в момент, когда мужчина потерял сознание за рулем, получило развитие в...

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