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По делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове будут отвечать двое сотрудников "Борисовгаза"
22.12.2016 22:17 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Закончено следствие по делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове в январе этого года, сообщил в программе "Надо разобраться" телеканала ОНТ, показанной вечером 22 февраля, председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
Обвиняемые – два сотрудника "Брисовгаза". Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 144 УК – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Как отметил Носкевич, в ходе расследования установлено, что в стране отсутствует единый государственный орган, который обеспечивает газовую безопасность простых граждан. "Мы подготовили соответствующее письмо в Совет министров, и насколько я информирован, комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине поручено разработать нормативные документы по созданию Государственного газового надзора. Я думаю, что в следующем году он приступит к работе", -- рассказал председатель СК.
Трагедия в Борисове произошла 27 января в многоэтажном доме. Шесть человек, в том числе двое детей, погибли, отравившись угарным газом. После этого газоснабжающие организации начали проводить обследование всех водогазонагревателей в многоэтажном жилом фонде с внеочередным инструктажем населения по правилам пользования газом в быту.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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По делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове будут отвечать двое сотрудников "Борисовгаза"
Минск, 22 декабря. Закончено следствие по делу об отравлении угарным газом шести человек в Борисове в январе этого года, сообщил в программе "Надо разобраться"...
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