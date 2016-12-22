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Экспертиза показала, что молодой человек, напавший с бензопилой на людей в ТЦ "Новая Европа" в Минске, был вменяем
22.12.2016 21:52 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Психолого-психиатрическая экспертиза бывшего студента МИТСО, напавшего на людей с бензопилой в ТЦ "Новая Европа" в Минске, показала, что он вменяем. Об этом сообщил в программе "Надо разобраться" на телеканале ОНТ 22 декабря председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.
"По заключению экспертизы он признан вменяемым, в полной мере отдававшим отчет своим действиям и руководившим ими", — сказал глава СК.
По его словам, после вердикта суда станут известны мотивы действий молодого человека.
"Экспертиза обвиняемого закончена. Она находится в материалах уголовного дела. В настоящий момент проводятся процессуальные действия, направленные на окончание расследования. Если не будут затянуты сроки ознакомления с делом, то в этом году оно будет направлено в суд", — сказал Носкевич.
Напомним, преступление было совершено вечером 8 октября. Владислав Казакевич с бензопилой и топором напал на работников и посетителей ТЦ на улице Сурганова в столице. В результате одна женщина погибла, две — получили травмы. Нападавшего задержали предприниматели до приезда милиции. Было возбуждено дело об убийстве при отягчающих обстоятельствах по ч. 2 ст. 139 УК. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета. Подозреваемому назначили стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.
Парень хотел быть убитым при задержании. Его целью было убийство как можно большего числа людей. Два года назад нападавший проходил лечение в психиатрическом диспансере. Ранее судим не был, воспитывался в обеспеченной семье. Но сейчас отец с матерью не проживают вместе и, по сути, воспитанием ребенка не занимались. Отец живет отдельно от сына в Минске, мать и сестра — за границей.
Решение о совершении массового убийства с особой жестокостью молодой человек принял давно. В октябре он планировал совершить аналогичное преступление по месту учебы, однако не довел умысел до конца по не зависящим от него причинам. Якобы не смог завести пилу.
Свою вину в преступлении в "Новой Европе" 17-летний парень признал. Мотивом, по его словам, стало разочарование в самом себе, отвращение к человечеству, депрессивное настроение.
Обвиняемый — бывший студент первого курса МИТСО. В интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" 16 октября его отец сказал, что у сына были комплексы из-за внешности и появившихся прыщей. Минувшим летом Владиславу было назначено новое лекарство, которое и могло повлиять на его психическое состояние.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Экспертиза показала, что молодой человек, напавший с бензопилой на людей в ТЦ "Новая Европа" в Минске, был вменяем
Минск, 22 декабря. Психолого-психиатрическая экспертиза бывшего студента МИТСО, напавшего на людей с бензопилой в ТЦ "Новая Европа" в Минске, показала, что он...
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