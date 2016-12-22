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Табун лошадей пришел через границу из Польши в Беларусь

22.12.2016 21:07 — Новости Общества | БелаПАН  
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Брест, 22 декабря. Белорусские пограничники помогли вернуть табун лошадей в Польшу.

Как сообщает Государственный пограничный комитет, утром 21 декабря в Беловежской пуще в 100 метрах от границы брестские пограничники обнаружили 23 лошади.

В ходе разбирательства выяснилось, что "нарушители" пришли из Польши. Место их постоянной "прописки" — польское фермерское хозяйство, которое находится поблизости от границы.

После соблюдения всех формальностей пограничники передали табун польской стороне.

Лариса Шиганова, БелаПАН.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 24
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Брест, 22 декабря. Белорусские пограничники помогли вернуть табун лошадей в Польшу. Как сообщает Государственный пограничный комитет, утром 21 декабря в...

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