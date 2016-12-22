Доброе утро!

Начнем с хорошей новости: самый короткий день позади, отныне света в нашей жизни будет больше. Если он пробьется сквозь туман , конечно. Но главное, чтобы свет был внутри — не только снаружи.



Мелита Станюта. Фото: Reuters

Важное

Гимнастка Мелитина Станюта решила завершить карьеру . Заключительное выступление Станюты состоится на турнире в Минске Baby Cup. К такому решению, говорит спортсменка, невозможно прийти в одночасье: «Оно зрело в моей голове весьма долго, были определенные сомнения. Впрочем, считаю, что лучше уйти именно сейчас». Грустно, конечно. Пожелаем Мелитине удачи в других начинаниях. У этой девушки все обязательно получится!

Вчера президент, перерезав ленточку, открыл МКАД-2 . А незадолго до его приезда на новую автодорогу, мы посмотрели, как она выглядит и что говорят о ней местные жители. Говорят хорошее. Кстати, МКАД-2 является бесплатной и введение платы за проезд по ней не планируется. В общем, эпопея со второй кольцевой окончена. Она обошлась стране в 500 миллионов деноминированных рублей. Теперь возьмутся за дороги местного значения, пообещал президент. Планируется, что средства для их ремонта предоставит один из банков. А возвращать кредит будут за счет транспортного налога. И за вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорту тоже, похоже, наши строители возьмутся в ближайшее время . «Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы, не уложим бетон? Уложим. Тем более если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу», — уверен президент.

МИД Беларуси вызвал советника посольства РФ из-за высказываний российского историка. Недовольство МИДа вызвало выступление директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, который заявил, что белорусскому языку 90 лет, а Беларусь — «историческая часть великой России». Директор института добавил, что маленькие страны не могут существовать без опоры на какую-то силу.

Вечером стало известно о телефонном разговоре между министрами иностранных дел Беларуси и России Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым. О беседе сообщило российское ведомство, белорусский МИД пока ее не комментировал.

Глава наблюдателей ОБСЕ Кент Харстед поделился c TUT.BY впечатлениями от визита в Минск . Здесь он встретился с Александром Лукашенко, Владимиром Макеем, Лидией Ермошиной, представителями Палаты представителей и оппозиции, а также принял участие в первом заседании Межведомственной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. К 1 февраля она должна представить президенту предложения об изменениях избирательного законодательства. «Это будет очень важный день», — считает шведский политик. А еще он рассказал много интересного о Беларуси и о том, что его связывает с нашей страной.

Мы узнали, кто является основным владельцем торгового центра Galleria Minsk , в который входит и отель «Хилтон». Это первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Омар Муртузалиев. «Человек он очень интересный. Любит, чтобы все было красиво. И „Галерея“ в его стиле и образе, — рассказывает его знакомый. — Сын его давно обосновался в Лондоне. Много где что строят». Судя по всему, и на Минск у Муртузалиева не менее амбициозные планы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Подросток, напавший с топором и бензопилой на людей в ТЦ «Европа», признан вменяемым . Глава Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что парень в полной мере отдавал отчет своим действиям. Дело, возможно, уже в этом году будет направлено в суд.

Популярное

Вы не верили, а он уже работает. Это о «налоге на болванки» . С 12 декабря его должны уплачивать все производители и импортеры флешек, дисков, смартфонов и компьютеров. Отчисления пойдут исполнителям и создателям белорусских песен и фильмов. 42.TUT.BY встретился с Сергеем Кухто, главой Белорусского общества авторов, исполнителей и иных правообладателей, чтобы узнать все подробности.

Продолжаем обсуждать новые назначения в Администрации президента. Вот здесь о задачах, которые стоят перед Натальей Кочановой , рассуждают эксперты. А Сергей Чалый в очередной «Экономике на пальцах» высказался образно, но категорично : «Новый глава Администрации президента будет обеспечивать зрелища, а не хлеб».

Вполне вероятно, что выражение «Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть» относится к символу благополучия белорусов — пресловутому «по пятьсот». Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик посчитал, сколько будет стоить выполнение президентского поручения выйти на среднюю зарплату в 500 долларов в 2017 году. Вывод эксперта неутешителен: это возможно при 13% безработицы или 23% инфляции.

Митрополит Павел прокомментировал задержание «батюшки со свастикой» из Гатово Константина Бурыкина. «Печально: вместо того чтобы священник занимался просветительской работой, воспитанием молодого поколения, он занимается не тем, что обещал Богу». Кстати, вчера появились слухи, что Бурыкина освободили из-под стражи. Но его жена в разговоре с TUT.BY эту информацию опровергла.

А глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич высказался по поводу проекта постановления Минздрава о нормах медицинской этики , по которому врачам могут запретить носить религиозные знаки и символы. «Исследовав проект, мы заметили, что этики там немного. А один из пунктов запрещает публично носить религиозные знаки. Я не знаю, куда мы возвращаемся. Можно носить значок партии, общественной организации, но не знак религиозной принадлежности? Рекламировать пиво, открывать казино — это все можно, а то, что кто-то носит знак принадлежности одной или другой религии — это нельзя. Это не что иное, как дискриминация верующих. Я надеюсь, что эти нормы будут изменены».

Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени . Такой шаг был сделан после решения Международного союза биатлонистов отстранить от соревнований двух российских спортсменов. Их имена пока не называются.

Что почитать и посмотреть на досуге

Полезное от FINANCE.TUT.BY — «Как защитить жилье от потопов, пожаров и краж. Что нужно знать о страховании квартир» .

Поучительная история от REALTY.TUT.BY . Мы писали, как читательница просила уберечь дядю от «черного маклера». На днях в редакцию пришел тот самый дядя. Он уверяет: все не так, как рассказали его родственницы. Впрочем, мужчина не отрицает, что сидел в тюрьме, нигде не работает и… собирается продать единственную квартиру.

«Дорогой месье Лубутен!» . Сотрудники гомельской фабрики резиновых изделий обратились к знаменитому модельеру обуви. А все потому, что телеведущий Иван Ургант подарил Кристиану Лубутену гомельские галоши. Правда, они не подошли ему по размеру. Гомельчане готовы прислать «дюжину новых и сладких галош» стать надежным партнером для Лубутена и надеются, что с его помощью смогут восстановить производство галош, которое прекратилось в августе прошлого года из-за финансовых проблем.

А вот серьезный и интересный текст журналиста и писателя Василия Сарычева , который уже пятнадцать лет записывает воспоминания старожилов, фиксируя историю Брестчины через их судьбы. Эта история о женах советских командиров, которых «подарили вермахту».

Минская школьница сделала путеводитель по столице с собственными рисунками . Работу над ним девочка начала в 11 лет, а закончила — в 14. А вышла книжка спустя еще два года.

Еще интересное о столице. В Минске открывается музей миниатюр. В уменьшенной копии здесь можно увидеть Национальную библиотеку, Холмские ворота Брестской крепости, замки — Лидский, Несвижский и Коссовский, Вискули и другие объекты. Накануне открытия мы побывали в музее и посмотрели, как выглядит Беларусь в миниатюре .



Фото: Reuters via TUT.BY

А напоследок вам — слезы и восторг — самые знаковые фотографии года в белорусском спорте .

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