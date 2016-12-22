﻿ Не минус и не плюс. Погода в Гомеле на выходные. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Не минус и не плюс. Погода в Гомеле на выходные

23.12.2016 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

До всеми любимого и долгожданного праздника остается совсем ничего, но как бы ни хотелось настоящей зимней погоды на последнюю неделю уходящего года, шансы встретить 1 января 2017 года с морозом тают как снег на газонах.


24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру — около 0 °C.

В первый выходной погода обещает быть облачной с прояснениями, однако утром ожидается туман, а вечер будет пасмурным. Ночью возможна метель.

Католическое Рождество также выдастся серым, днем сохранится нулевая температура и будьте готовы к мокрому снегу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру - около 0 °C.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
МКАД-2, МИД против историка, прощание Станюты и письмо Лубутену - самое интересное за четверг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика