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Не минус и не плюс. Погода в Гомеле на выходные
23.12.2016 07:15 — Новости Общества | Tut.by
До всеми любимого и долгожданного праздника остается совсем ничего, но как бы ни хотелось настоящей зимней погоды на последнюю неделю уходящего года, шансы встретить 1 января 2017 года с морозом тают как снег на газонах.
24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру — около 0 °C.
В первый выходной погода обещает быть облачной с прояснениями, однако утром ожидается туман, а вечер будет пасмурным. Ночью возможна метель.
Католическое Рождество также выдастся серым, днем сохранится нулевая температура и будьте готовы к мокрому снегу.
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24 и 25 декабря будут держать стабильную температуру - около 0 °C.
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