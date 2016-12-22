﻿ В Минске пройдет шествие Дедов Морозов, световое шоу и включится праздничная иллюминация. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске пройдет шествие Дедов Морозов, световое шоу и включится праздничная иллюминация

23.12.2016 07:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу, 24 декабря, по центру Минска пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. Оно завершится в Верхнем городе, который станет еще одним местом празднования Нового года вплоть до 5 января. Также в субботу заработает и вся праздничная иллюминация, рассказали в Мингорисполкоме.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шествие Дедов Морозов начнется в субботу в 17.45 от площади Независимости. Около 800 этих сказочных персонажей со Снегурочками пройдут по проспекту и улице Ленина до площади Свободы. Главный же Дед Мороз будет ехать в карете, запряженной лошадьми, а не в машине, как в прошлом году.

В 18.30 возле Ратуши начнется световое представление «Волшебная страна исполнения желаний». Будет также лазерное пиротехническое шоу и хороводы с Дедами Морозами под музыку. Световое представление повторят в воскресенье в 18:30 и 19:30, и так будет каждый вечер до 5 января.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К слову, и сама территория Верхнего города будет до 5 января еще одной площадкой для празднования Нового года. Здесь установят арт-объекты, деревянные домики с напитками и едой, а также сувенирные лавки.

Также с 25 декабря по 5 января в Ратуше можно будет встретиться с Дедом Морозом, который в течение 15 минут пообщается с вашим ребенком и вручит ему подарок.

24 декабря в Минске включится новогодняя иллюминация, которая будет работать до Старого Нового года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А территория Верхнего города станет еще одной точкой празднования Нового года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Не минус и не плюс. Погода в Гомеле на выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика