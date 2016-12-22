В субботу, 24 декабря, по центру Минска пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. Оно завершится в Верхнем городе, который станет еще одним местом празднования Нового года вплоть до 5 января. Также в субботу заработает и вся праздничная иллюминация, рассказали в Мингорисполкоме.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шествие Дедов Морозов начнется в субботу в 17.45 от площади Независимости. Около 800 этих сказочных персонажей со Снегурочками пройдут по проспекту и улице Ленина до площади Свободы. Главный же Дед Мороз будет ехать в карете, запряженной лошадьми, а не в машине, как в прошлом году.

В 18.30 возле Ратуши начнется световое представление «Волшебная страна исполнения желаний». Будет также лазерное пиротехническое шоу и хороводы с Дедами Морозами под музыку. Световое представление повторят в воскресенье в 18:30 и 19:30, и так будет каждый вечер до 5 января.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К слову, и сама территория Верхнего города будет до 5 января еще одной площадкой для празднования Нового года. Здесь установят арт-объекты, деревянные домики с напитками и едой, а также сувенирные лавки.

Также с 25 декабря по 5 января в Ратуше можно будет встретиться с Дедом Морозом, который в течение 15 минут пообщается с вашим ребенком и вручит ему подарок.

24 декабря в Минске включится новогодняя иллюминация, которая будет работать до Старого Нового года.