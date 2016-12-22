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В Минске пройдет шествие Дедов Морозов, световое шоу и включится праздничная иллюминация
23.12.2016 07:32 — Новости Общества | Tut.by
В субботу, 24 декабря, по центру Минска пройдет традиционное шествие Дедов Морозов. Оно завершится в Верхнем городе, который станет еще одним местом празднования Нового года вплоть до 5 января. Также в субботу заработает и вся праздничная иллюминация, рассказали в Мингорисполкоме.
Шествие Дедов Морозов начнется в субботу в 17.45 от площади Независимости. Около 800 этих сказочных персонажей со Снегурочками пройдут по проспекту и улице Ленина до площади Свободы. Главный же Дед Мороз будет ехать в карете, запряженной лошадьми, а не в машине, как в прошлом году.
В 18.30 возле Ратуши начнется световое представление «Волшебная страна исполнения желаний». Будет также лазерное пиротехническое шоу и хороводы с Дедами Морозами под музыку. Световое представление повторят в воскресенье в 18:30 и 19:30, и так будет каждый вечер до 5 января.
К слову, и сама территория Верхнего города будет до 5 января еще одной площадкой для празднования Нового года. Здесь установят арт-объекты, деревянные домики с напитками и едой, а также сувенирные лавки.
Также с 25 декабря по 5 января в Ратуше можно будет
24 декабря в Минске включится новогодняя иллюминация, которая будет работать до Старого Нового года.
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А территория Верхнего города станет еще одной точкой празднования Нового года.
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