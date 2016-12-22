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Охотника оштрафовали на 315 рублей за убийство собаки грибников в Барановичском районе
23.12.2016 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Охотника в Барановичском районе оштрафовали за то, что он
В инспекции пояснили, что охотник был вправе отстрелить бродячее животное (а таким оно считается на расстоянии более 300 метров от населенного пункта). Установлено, что у него не было хулиганского умысла, но он признан виновным в том, что не проверил, была ли собака с хозяином. Инцидент произошел на расстоянии не менее километра от деревни.
Животное гуляло в одиночестве и без ошейника.
Оказалось, что супружеская пара из деревни Новосады собирала в лесу грибы, взяв с собой двух своих псов. Охотник в это время ехал на мотоцикле по лесу, а когда на него начали лаять собаки, он остановился и выстрелил в одну из них. Другая скрылась. На шум прибежали владельцы собак. Мужчина заявил им, что выстрелил в бездомного пса.
Охотник может обжаловать постановление Барановичской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира в десятидневный срок в вышестоящей инстанции.
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Животное гуляло в одиночестве и без ошейника.
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