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Охотника оштрафовали на 315 рублей за убийство собаки грибников в Барановичском районе

23.12.2016 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Охотника в Барановичском районе оштрафовали за то, что он застрелил собаку грибников. Согласно постановлению Барановичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, мужчина должен заплатить штраф в 15 базовых величин.

В инспекции пояснили, что охотник был вправе отстрелить бродячее животное (а таким оно считается на расстоянии более 300 метров от населенного пункта). Установлено, что у него не было хулиганского умысла, но он признан виновным в том, что не проверил, была ли собака с хозяином. Инцидент произошел на расстоянии не менее километра от деревни.

Животное гуляло в одиночестве и без ошейника.

Оказалось, что супружеская пара из деревни Новосады собирала в лесу грибы, взяв с собой двух своих псов. Охотник в это время ехал на мотоцикле по лесу, а когда на него начали лаять собаки, он остановился и выстрелил в одну из них. Другая скрылась. На шум прибежали владельцы собак. Мужчина заявил им, что выстрелил в бездомного пса.

Охотник может обжаловать постановление Барановичской межрайонной инспекцией охраны животного и растительного мира в десятидневный срок в вышестоящей инстанции.

 
 
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