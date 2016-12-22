С 24 по 26 декабря в работе городского пассажирского транспорта произойдут изменения в связи с проведением праздничных мероприятий, сообщает ГП «Минсктранс» .

24 декабря в Минске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Парад будет проходить по маршруту пл. Независимости — пр. Независимости — ул. Ленина — ул. Интернациональная — пл. Свободы. В связи с этим ориентировочно с 17.30 до 18.15 будут внесены изменения в трассы движения автобусов следующих маршрутов (за исключением экспрессных) с выполнением всех остановок на изменяемом участке:

— движение автобусов маршрутов № 100, 115Э, 1063-ТК, 1064-ТК, 1076-ТК, 1112-ТК, 1151-ТК, 1280-ТК, 1547-СК организуется от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, пр. Независимости в обоих направлениях (с выполнением на изменяемом участке экспрессными автобусами остановок на пунктах «Ленинградская», «Вокзал», «Свердлова»);

— № 300Э, 1400-ТК от АВ «Центральный» — по ул. Бобруйской, Ульяновской, Первомайской, Я. Купалы, пр. Независимости и далее по маршруту, в обратном направлении — по пр. Независимости, Я. Купалы, Первомайской, Ульяновской, Свердлова, Кирова, Бобруйской с разворотом налево на перекрестке с ул. Ленинградской;

— № 1, 69, 119С — от пр. Победителей по ул. Немига, К. Цеткин, Бобруйской до РК «Бобруйская» в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, ул. Немига;

— № 23, 65 — до разворотного кольца «Городской Вал» (без выезда на просп. Независимости);

— № 40, 50С — от ул. Московской по ул. Толстого, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немига, Городской Вал (с разворотом автобусов в кольце троллейбусных маршрутов), Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Кальварийской, Романовская Слобода, Немиге, Мясникова и далее по маршрутам;

— № 123 со стороны ул. Маяковского — по трассе троллейбусного маршрута № 6: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ленинградской, Свердлова;

— № 127 со стороны ул. Ульяновской — по трассе автобусного маршрута № 81Э: по ул. Свердлова, Кирова, Бобруйской с выполнением остановочного пункта «Вокзал» на терминале в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Бобруйской, Ульяновской;

— № 1056-ТК — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немиге в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской;

— № 1212-ТК — по ул. Бобруйской, пл. Мясникова, ул. Мясникова, Немиге, Городской Вал (с разворотом автобусов в кольце троллейбусных маршрутов), Романовская Слобода, Кальварийской в прямом направлении, в обратном направлении — по ул. Немиге, К. Цеткин, Бобруйской, Ульяновской.

В выходные также пройдет праздничная ярмарка «Калядны кiрмаш» на площадке у Дворца спорта и на территории Октябрьской площади, а в «Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» будут проходить массовые мероприятия. В связи с этим будет увеличено количество подвижного состава:

24 декабря

— на автобусном маршруте № 1 в период с 11.00 до 22.00;

— на автобусном маршруте № 100 в период с 11.00 до 23.00;

— организуется работа временного троллейбусного маршрута № 926 «Ст. м. «Автозаводская» — «Чижовка-Арена» в период с 13.00 до 20.30;

25 декабря

— на автобусном маршруте № 1 в период с 11.00 до 22.00;

— на автобусном маршруте № 100 в период с 11.00 до 23.00;

26 декабря

— на автобусном маршруте № 1 в период с 09.30 до 19.30.