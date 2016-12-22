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На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка
23.12.2016 08:33 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка.
По информации Брестского областного управления МЧС, 23 декабря в 3.13 поступило сообщение о загорании жилого деревянного дома в деревне Ужово. Звено газодымозащитной службы на кровати в бессознательном состоянии со следами ожогов обнаружило хозяйку и передало ее бригаде скорой помощи. После проведения реанимационных мероприятий была констатирована ее смерть.
В результате пожара повреждены имущество, внутренняя отделка комнаты. Рассматриваемая версия причины возгорания — неосторожное обращение с огнем со стороны погибшей.
БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. На пожаре в Малоритском районе погибла 90-летняя пенсионерка. По информации Брестского областного управления МЧС, 23 декабря в 3.13 поступило...
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