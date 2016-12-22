За последний год Россия инициировала ряд проектов, так или иначе влияющих на экспертное сообщество и информационное пространство в белорусском приграничье. Подробнее об их сути — у DW.





Три года назад белорусы называли приграничный Смоленск «своим». Тогда этот российский областной город был рынком сбыта белорусских товаров, образовательным и шопинг-центром. Сегодня об этом мало что напоминает: магазины закрываются, о белорусской диаспоре давно ничего не слышно, а эксперты сходятся во мнении, что Смоленск претендует на доминирование в приграничье.

Не выдерживают конкуренции

На смоленском оптовом рынке из сотни продуктовых торговых точек лишь три продолжают продавать белорусский товар. Такая же ситуация и в городе, рассказывает предприниматель Виктор, имеющий здесь свой мясной павильон. Три года назад, продолжает он, вывески «Белорусские товары» появлялись на каждом углу, а качество самой продукции ставилось всем в пример.

Продукция белорусских предприятий стала слишком дорогой для смолян

Но сегодня она стала лишь нишевым товаром и главное — дорогим. Им было выгодно торговать после девальвации белорусского рубля, объясняет предприниматель, а когда курс стабилизировался, оказалось, что белорусские предприятия не выдерживают конкуренции.

Вторым фактором, который повлиял на мнение смолян, хотя и не так значительно, является информационная шумиха вокруг задержания на границе грузовиков с белорусскими продуктами. Случалось, утверждает Виктор, что практически каждый день в местных СМИ сообщалось о конфискации некачественного товара либо развороте фур с контрабандой.

Татьяна Марченкова

Выпускающий редактор старейшей смоленской газеты «Рабочий путь» Татьяна Марченкова подтверждает, что действительно сводка происшествий пестрит сообщениями об инцидентах на границе. Но она обращает внимание на другую проблему: несмотря на то, что до границы с Беларусью всего сто километров, смоляне туда не ездят.

Марченкова, которая в ноябре приняла участие в пресс-туре российских журналистов в Беларусь, признается, что была приятно удивлена увиденным. По ее мнению, до сих пор жители российского приграничья мало знают о своих ближайших соседях.

Центры изучения

Возможно поэтому, считает она, в апреле нынешнего года с целью изучения российско-белорусского приграничья в Смоленске было решено создать специальный центр. Он должен вести мониторинг ситуации и вырабатывать интеграционные проекты Союзного государства Беларуси и России. Как сообщалось в местных СМИ, возглавить центр должен был проректор по научной работе Смоленского гуманитарного университета, профессор Александр Катровский.

Один из центров изучения российско-белорусского приграничья возглавляет проректор СГУ

В комментарии для DW профессор Катровский пояснил, что в действительности таких центров существует несколько. В данный момент он является научным руководителем лишь одного из них, и при этом даже не совсем осведомлен, под чьей эгидой. Была идея создать многофункциональный центр при Общественной палате Смоленской области, но она пока не реализована. Сам Катровский изучением проблем российско-белорусского приграничья занимается уже 13 лет.

Профессор признался, что ни разу не заглядывал на трансграничный информационный портал Союзного государства Rus-Bel.online, который официально начал работать в Смоленске с 1 ноября. А на белорусской стороне именно этот ресурс вызвал определенную обеспокоенность.

Обеспокоенность белорусов

Могилевский координатор Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Вырвич называет ресурс Rus-Bel.online тенденциозным. Портал посвящен проблемам четырех приграничных областей — Могилевской, Витебской, Смоленской и Брянской. Однако информация там, по мнению Вырвича, подается в русле критики европейской политики и не всегда корректна. Например, 17 декабря портал выдал новость о том, что «Россия и Беларусь планируют ввести единую визу через три года». Но в Беларуси, продолжает Вырвич, ни одно СМИ эту информацию не подтвердило.

Борис Вырвич

В то же время в региональном медиапространстве тема единения Беларуси и России в последние полгода, по выражению журналиста, стала вызывающе заметной. Не только в Смоленске, но и в белорусских вузах проводятся конференции, посвященные интеграции двух стран, презентуются исследования, о которых мало кто слышал. При этом непонятно, утверждает Борис Вырвич, каким образом немногочисленные белорусские эксперты попадают на такие конференции.

На одной из них в Смоленске побывал создатель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, доклад которого был посвящен демографии в приграничье. Это было открытое академическое мероприятие по экономической географии, объясняет Поротников, на которое его пригласила Смоленская обладминистрация. Все эксперты были представителями вузовского сообщества.

У местных российских элит, считает Андрей Поротников, есть деньги, связи в белорусских вузах и амбиции стать центром трансграничного взаимодействия. «Они многого не понимают в белорусской действительности, поэтому с ними важно разговаривать», — констатирует эксперт.

Вопросы без ответа

Правда, Поротников оговорился, что тоже не знал о существовании трансграничного портала, на котором появилось его же интервью. По словам эксперта, он общался лишь с представителями ассоциации «Агентство интеграционных инициатив», созданной в Смоленске четыре года назад. Исполнительный директор ассоциации Ольга Шевченко поначалу согласилась прокомментировать опасения белорусов, но в последний момент сообщила, что пока давать какие-либо комментарии для DW им «не очень интересно».

В телефонном разговоре она лишь подтвердила, что портал Rus-Bel.Online работает при поддержке ассоциации и департамента Смоленской области по внутренней политике с использованием субсидий программы «Реализация трансграничной информационной политики, содействующей укреплению добрососедских отношений граждан России и Беларуси».

Зампредседателя оппозиционной Партии БНФ Григорий Костусев по-своему трактует эту новость. В июле 2015 года, вспоминает он, РИА «Новости» рассказало о прошедшем в Смоленске круглом столе, посвященном информационной политике. Его участники говорили об «атаке Запада на духовные ценности Беларуси и России» и о выработке мер для отражения таких угроз. Изменения, происходящие в информационном и экспертном пространстве приграничья, полагает Костусев, являются результатом принятых тогда решений.