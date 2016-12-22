В Могилевской области 1,5 тыс. владельцам газовых колонок могут отключить газ. Они не пускают в свои квартиры и дома сотрудников газовой службы для обслуживания оборудования.



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Раньше работу газовых колонок специалисты проверяли раз в два года, теперь требование ужесточили — раз в год. В Могилевской области в эксплуатации находятся более 14,5 тыс. проточных газовых водонагревателей. Проверено пока 90% из них. Некоторые квартиры без жильцов, но многие люди не открывают двери газовой службе. Во всех таких случаях газ может быть отключен, даже если за его потребление идет своевременная оплата.

Техобслуживание газовых колонок — процедура платная. За проверку простейшего водонагревателя нужно заплатить более 6 рублей, импортного — более 10 рублей. Льгот нет. Все это и вызывает недовольство некоторых граждан. Однако за отказ от отплаты обслуживания, а такие случаи тоже есть, взыскание будет через суд, пояснили в РУП «Могилевоблгаз».