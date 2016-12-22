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В Микашевичах лифты в многоэтажках работают строго по графику

23.12.2016 10:20 — Новости Общества | Tut.by  
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С 19 декабря пассажирские лифты в многоэтажках Микашевичей, Лунинецкий район, работают с 6.00 до 23.00.


Фото: Медиа-Полесье

В середине декабря на подъездах многоквартирных домов в городе Микашевичи появились объявления, на которых сообщался режим работы лифтов. Фотография сообщения от местных коммунальников попала в редакцию портала «Медиа-Полесье».

За комментарием TUT.BY обратился к главному инженеру КУМПП ЖКХ «Микашевичское ЖКХ» Леониду Буторину.

«Дело в том, что на предприятии проводится оптимизация. В частности, произошло сокращение определенного количества лифтеров. Мы дополнительно людей туда добавить не можем. Сейчас мы объединяем диспетчерскую аварийной службы с диспетчерской лифтовой. С нового года график восстановится», — пояснил собеседник.

Новые правила затронули четыре городских девятиэтажки и 2 семиэтажки. На объявлении указывался режим работы лифтов с 6.00 до 21.00. Однако TUT.BY главный инженер предприятия пояснил, что лифты функционируют до 23.00.

«Пожилые люди и дети к этому времени уже в квартирах», — отметил собеседник.

Ожидается, что с 1 января лифты в многоэтажках вновь будут работать круглосуточно.

 
 
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