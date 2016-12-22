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Устроивший резню бензопилой в минском ТЦ признан вменяемым
23.12.2016 10:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек — Sputnik. Подозреваемый в нападении на женщин в торговом центре "Новая Европа" в Минске признан вменяемым, уголовное дело в скором времени будет передано в суд.
© Фото: СК Беларуси / Алексей Киселевский
В начале октября 17-летний минчанин Владислав Казакевич устроил кровавую резню в торговом центре "Европа": одна женщина попала в реанимацию, еще одна погибла. Молодого человека отправили на психиатрическую экспертизу — врачам необходимо было определить, вменяемый ли Казакевич.
"По заключению экспертизы он признан вменяемым, в полной мере отдававшим отчет своим действиям и руководившим ими" — заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ и добавил, что вскоре дело может быть направлено в суд.
Нападение в "Новой Европе"
Юноша пришел вечером 8 октября в торговый центр с
Позже Казакевич пытался напасть и на других покупателей в торговом центре, но посетители и продавцы ТЦ смогли его задержать. Примечательно, что охраны в центре не было, вместо нее в залах — лишь администраторы, которые не вмешивались в происходящее. В
До трагедии в ТЦ Казакевич планировал нападение и в родном вузе —
Отвращение к людям и вопросы к психике
После первого допроса задержанного Казакевича, следователи узнали его мотив: парень заявлял об отвращении к людям и признал, что давно планировал свое преступление. Тогда же и появилась версия о психических отклонениях Владислава.
© Sputnik / Виктор Толочко
В единственном интервью отец задержанного заявлял: у его сына не было раньше проблем, а "взрывы" его психики могут быть связаны с
Психическое состояние Казакевича вызвало шок и у
Психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого проводилась в учреждении закрытого типа более месяца. Вердикт в деле резни в ТЦ "Новая Европа" вскоре поставит суд.
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Несмотря на то, что ранее родные заявляли о возможных побочных эффектах лекарств, которые принимал Владислав Казакевич, врачи пришли к выводу: своим действиям он...
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