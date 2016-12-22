МИНСК, 23 дек — Sputnik. Подозреваемый в нападении на женщин в торговом центре "Новая Европа" в Минске признан вменяемым, уголовное дело в скором времени будет передано в суд.



© Фото: СК Беларуси / Алексей Киселевский Следственный комитет: подросток с бензопилой признан вменяемым

В начале октября 17-летний минчанин Владислав Казакевич устроил кровавую резню в торговом центре "Европа": одна женщина попала в реанимацию, еще одна погибла. Молодого человека отправили на психиатрическую экспертизу — врачам необходимо было определить, вменяемый ли Казакевич.

"По заключению экспертизы он признан вменяемым, в полной мере отдававшим отчет своим действиям и руководившим ими" — заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ и добавил, что вскоре дело может быть направлено в суд.

Нападение в "Новой Европе"

Юноша пришел вечером 8 октября в торговый центр с бензопилой и топором в чехле для гитары . Около одного из торговых павильонов он достал свои орудия и напал на двух женщин: посетительницу и продавщицу. Вторую спасти не удалось — как выяснилось на прощании с погибшей, проработала в ТЦ она всего две недели.

Позже Казакевич пытался напасть и на других покупателей в торговом центре, но посетители и продавцы ТЦ смогли его задержать. Примечательно, что охраны в центре не было, вместо нее в залах — лишь администраторы, которые не вмешивались в происходящее. В ГУВД Минска через некоторое время наградили молодых людей, задержавших нападавшего.

До трагедии в ТЦ Казакевич планировал нападение и в родном вузе — МИТСО , но бензопила у него в туалете института просто не завелась.

Отвращение к людям и вопросы к психике

После первого допроса задержанного Казакевича, следователи узнали его мотив: парень заявлял об отвращении к людям и признал, что давно планировал свое преступление. Тогда же и появилась версия о психических отклонениях Владислава.



© Sputnik / Виктор Толочко СК передаст в суд дело о резне в ТЦ "Новая Европа"

В единственном интервью отец задержанного заявлял: у его сына не было раньше проблем, а "взрывы" его психики могут быть связаны с лекарством от прыщей — у одного из них может быть подобный побочный эффект.

Психическое состояние Казакевича вызвало шок и у ректора МИТСО Станислава Князева — он заявлял, что по всем документам молодой человек был полностью здоров.

Психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого проводилась в учреждении закрытого типа более месяца. Вердикт в деле резни в ТЦ "Новая Европа" вскоре поставит суд.