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В Беларуси агрессивным фанатам запретят вход на стадионы

23.12.2016 09:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси фанатам-дебоширам уже в ближайшее время запретят посещать спортивные соревнования, причем вид спорта не имеет значения. Законопроект обсуждают белорусские парламентарии, передает телеканал «МИР 24».

«Мы надеемся, что он заработает и позволит на трибунах оставаться тем, кто пришел смотреть зрелище, а не участвовать в каких-то экстремистских и политических акциях», - отмечает первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Сафарьян.

В чужие ворота без остановок
 
 
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