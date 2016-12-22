В Беларуси фанатам-дебоширам уже в ближайшее время запретят посещать спортивные соревнования, причем вид спорта не имеет значения. Законопроект обсуждают белорусские парламентарии, передает телеканал «МИР 24».

«Мы надеемся, что он заработает и позволит на трибунах оставаться тем, кто пришел смотреть зрелище, а не участвовать в каких-то экстремистских и политических акциях», - отмечает первый заместитель председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Сергей Сафарьян.