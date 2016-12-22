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Нулевая температура и порывистый ветер. Погода в Могилеве на неделю
23.12.2016 10:49 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет пасмурной, с порывистым ветром и мокрым снегом. Температура воздуха — около нуля. Прогноз погоды на следующую неделю существенно не отличается. Разве что температура воздуха будет стабильно «плюсовой».
Сегодня, 23 декабря, днем будет -1°С, пасмурно. К вечеру ожидается снегопад.
В субботу поднимется порывистый ветер — до 11 м/с. Будет пасмурно, но днем ненадолго может выглянуть солнце. Столбик термометра замрет на нуле.
В воскресенье, 25 декабря, также будет нулевая температура воздуха, пасмурно. Весь день прогнозируют мокрый снег.
В понедельник будет +1°С, пасмурно. Вечером — мокрый снег, ночью — небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 13 м/с.
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Погода будет пасмурной.
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