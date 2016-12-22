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На выходные синоптики прогнозируют теплую и сырую погоду

23.12.2016 11:10 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. На предстоящих выходных сохранится сырая, пасмурная и теплая не по сезону погода с температурой на 3-5°С выше нормы, сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в начале недели усилится ветер с порывами до 20 м/с. Погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты и влажная воздушная масса атлантического происхождения.

В субботу, 24 декабря, ночью в отдельных районах, днем по северо-западу страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с, по северу порывы до 12 м/с. Температура ночью 0 — минус 6°С, днем минус 2 — плюс 3°С.

В Минске без существенных осадков. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с. Температура ночью минус 2—4°С, днем около 0°С.

В воскресенье, 25 декабря, на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью минус 3 — плюс 3°С, днем минус 2 — плюс 4°С.

В Минске кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4—9 м/с. Температура воздуха в течение суток около 0°С.

Как сообщил Рябов, в первой половине недели погоду обусловит циклон с центром над северо-западом Европейской территории России и воздушные массы, поступающие с Балтийского моря.

В понедельник днем в отдельных районах, а во вторник на большей части усиление ветра порывами до 15—20 м/с. На большей части территории кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в понедельник: ночью минус 3 — плюс 3°С, днем плюс 1—8°С, во вторник в течение суток минус 2 — плюс 4°С.

На реках страны преобладает рост уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 26 см. В ближайшие дни будет происходить таяние ледяных образований, рост уровней воды на большинстве рек сохранится.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. На предстоящих выходных сохранится сырая, пасмурная и теплая не по сезону погода с температурой на 3-5°С выше нормы, сообщил начальник службы...

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