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Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января
23.12.2016 11:25 — Новости Общества | Tut.by
Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 год. Об этом сообщает
С 21 декабря
Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам 5000 / 0.50 рублей и 6500 / 0.65 рублей действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения — то есть до 19 января 2017 года.
Приобретенные ранее талоны на одну поездку у водителя по тарифам 0.55 или 0.7 рублей действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов соответственно на протяжении всего периода действия решения.
«Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала „Агентство Минсктранс“) с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения», — отметили на предприятии.
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Приобретенные ранее талоны на одну поездку у водителя по тарифам 0.55 или 0.7 рублей действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в...
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