Талоны по старым тарифам в общественном транспорте Минска действительны до 19 января 2017 год. Об этом сообщает ГП «Минсктранс» .

С 21 декабря увеличилась стоимость талонов на одну поездку (на 10%) и проездных (на 5%) в городском транспорте.

Билеты на одну поездку по предшествующим тарифам 5000 / 0.50 рублей и 6500 / 0.65 рублей действительны в течение тридцати дней со дня вступления в силу соответствующего решения — то есть до 19 января 2017 года.

Приобретенные ранее талоны на одну поездку у водителя по тарифам 0.55 или 0.7 рублей действительны для оплаты проезда в автобусах, трамваях, троллейбусах или в автобусах экспресс-маршрутов соответственно на протяжении всего периода действия решения.

«Неиспользованные билеты на одну поездку по старым тарифам подлежат обмену (только в киосках и кассах филиала „Агентство Минсктранс“) с соответствующей доплатой (разницы в тарифе) на новые билеты на протяжении всего периода действия решения», — отметили на предприятии.