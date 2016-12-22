Комитет Госконтроля Гродненской области провел проверку одного из крупнейших спортивных объектов региона — центрального спортивного комплекса «Неман». В ходе нее были установлены многочисленные нарушения требований законодательства, факты незаконного получения бюджетных средств, нарушения порядка использования бюджетных средств, а также существенные упущения в работе со стороны руководства учреждения, сообщает «СБ — Беларусь сегодня».



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Например, было обнаружено, что в период с июня 2013 года по январь 2015-го бывшим директором учреждения были похищены бюджетные средства на сумму более 12 000 рублей.

При формировании штатного расписания учреждения должностными лицами не учитывались требования законодательства, что повлекло незаконное получение бюджетных средств на сумму более 400 000 рублей. Кроме того, используя свое служебное положение, уже нынешним директором необоснованно выплачивалась премия не состоявшим в штате учреждения близким родственникам за выполнение отдельных видов строительных работ.

По результатам проверки должностные лица учреждения за допущенные нарушения привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, суммы незаконно полученных средств частично возвращены в бюджет.

По материалам проверки возбуждены уголовные дела в отношении нескольких бывших должностных лиц учреждения.