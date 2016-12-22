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В Гомеле судят десять торговцев психотропами: обвиняемым грозит до 20 лет

23.12.2016 11:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В областном центре судят группу молодых людей, которые долгое время под руководством интернет-координатора снабжали город и районы опасными психотропами. На скамье подсудимых — 10 человек.

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Фигуранты этого резонансного уголовного дела, по версии следствия, были представителями одного из крупнейших интернет-магазинов в Гомельской области: всего за несколько месяцев они создали целую региональную сеть по продаже психотропов.

Работали по классической схеме: клиентов искали через интернет. Брали предоплату и оставляли товар в специальных тайниках — в частном секторе и гаражных кооперативах.

На скамье подсудимых — десять человек. Четверо из них в момент совершения преступления были еще несовершеннолетними. Расследование уголовное дела растянулось на полтора года: чтобы собрать доказательную базу, следователям пришлось провести более ста различных экспертиз, в том числе химических. По основной версии, члены группы были завербованы неизвестным человеком, который координировал их действия с помощью программы мгновенного обмена сообщениями, расчеты производились через электронные кошельки. Торговцы, помимо поиска покупателей, занимались доставкой свертков с особо опасным веществом и даже составляли отчеты о проделанной работе.

Личность координатора группы до сих пор не установлена, его поиски продолжаются. Перед тем как задержать курьеров, оперативники несколько месяцев за ними наблюдали. Общий вес изъятого порошка — около 400 граммов. За незаконный оборот и сбыт особо опасных веществ членам группы предъявлено обвинение сразу по трем статьям. Остальные подробности уголовного дела не разглашаются.

По ходатайству сторон слушания будут проходить в закрытом режиме. Уголовное дело — многоэпизодное, судебный процесс может затянуться на несколько месяцев. Обвиняемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

 
 
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Работали по классической схеме: клиентов искали через Интернет. Брали предоплату и оставляли товар в специальных тайниках - в частном секторе и гаражных...

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