Уважаемый Дед Мороз! Нет, не так! Дорогие Деды Морозы и Снегурочки! До Нового года еще девять дней, а чудо для интерната уже происходит. Каждый день подопечные из разных отделений психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов № 3 Минска (в Новинках) по очереди получают подарки. Леша просто не знает, как справиться со всеми «Ленинградскими» тортами, Инна Васильевна красит губы в ярко-красный, а Женя припрятал велосипед в подсобке до весны. Скорей бы, говорит, уже тепло.





Каждый год к 31 декабря сотрудники интерната готовят подарки для своих подопечных. Но ближе к этому 2017-му, решили: вот бы подарить нашим ребятам настоящее чудо, и предложили им написать письма Деду Морозу. 117 человек поверили и написали. Желания у многих из них оказались совсем простыми — помада, приемник, термос, тушь…

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И тут — стало происходить волшебство. Первыми помогать интернату готовить мечты к исполнению взялись волонтеры. А потом у на TUT.BY вышел материал « Мечтаю о приемнике и о помаде». Жители интерната в Новинках впервые написали письма Деду Морозу» , а в нем послания и желания пяти подопечных. И понеслось!

На утро телефон в приемной интерната не замолкал: все просили письма, хотели исполнить желания.





Но мы расскажем о том, что происходило после публикации в офисе TUT.BY.

Мы боялись: ничего не получится. Но мы ошиблись. 1406 раз ошиблись. Именно столько писем от разных людей нам пришло. Писали из Австралии, Швейцарии, Польши, России. И, конечно же, из Минска. А еще Бреста, Барановичей, Новополоцка, Гомеля, Щучина… До сих пор посылки с подарками приходят в редакцию отовсюду.





Сообщения на нашу электронную почту шли утром, днем, вечером. В четверг в 3.28 улеглось. Уф, подумали мы, может к началу рабочего дня успеем на все ответить. А в 5.52 пришло новое письмо. Наши люди вообще когда-нибудь спят?!

И мы снова не успевали, очень приятно не успевали. И это был тот случай, когда понимаешь, что работа не заканчивается, и тебе от этого хорошо.





А где-то в восемь утра позвонил Владимир. Говорит, мой друг, он сейчас живет в России, очень хочет подарить Жене велосипед. Отвечаем: «Класс!». Только вас опередили две подруги из Минска. А вот конфеты, намекаем, очень нужны. Владимир не отступал: «А давайте у Жени будет два велосипеда!».





С велосипедами все получилось очень интересно. Мы и, правда, не думали, что найдется Дед Мороз готовый подарить такой дорогой подарок. А таких оказалось семь! Велосипед хотела привезти семья из Могилева, и еще одна из Минска. Нашлась и велосипедистка, которая писала: организую друзей-велосипедистов и мы вместе исполним Женино желание.

Спасибо вам за это огромное! И не только тем, кто привез велосипед. А всем! Всем, кто захотел подарить чудо для интерната! Ведь только ярких помад у тамошних красавиц теперь больше, чем в ГУМе.

Спасибо за конфеты, приемники, книги… Но главное — спасибо за то, что нашли время на волшебство. Для жителей интерната, у многих из которых нет родных, эта забота очень важна. Особенно сейчас в семейный праздник Новый год.





За пять дней в офисе TUT.BY собралось столько подарков, что для того, чтобы их увезти, пришлось вызывать грузовик. Внушительных таких размеров транспорт. Поэтому сюрпризов хватит не только тем, кто написал письма, но и всем 647 подопечным интерната.

А еще мы собрали более четырех тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на сенсорную комнату для интерната. Очень важный и нужный подарок.

Но и тут рано ставить точку. Откликнулись парикмахеры, которые пообещали, приехать и сделать проживающим интерната к Новому году прически, с ними визажисты — за ними макияж.

Нашлась Маша, она учится в Москве на оперную певицу. На каникулах девушка будет для подопечных петь.

И проживающие счастливы — это правда. Наверное, если бы они могли, отправили немного этого счастья вам в ответных письмах.





Немного о письмах. Ваших письмах. Были среди них личные — с историями о родных, таких же, как наши подопечные. Были и необычные — написала семья, у которой дома висит картина Гены Гришеля, а еще одноклассница Леши — Анастасия. Она передала ему его любимый «Ленинградский» торт.

Отозвалась Елена. Ее дядя живет в интернате. Его мечту племянница «собрала» сама.

Казалось бы, чудес уже так много… но в пятницу позвонили Татьяна и Ольга. Тогда друг с другом они еще не были знакомы, но хотели одного: «Можно я отвечу на письма людей из интерната, чтобы было совсем по-настоящему». Можно!

В субботу Вика — психолог интерната привезла Тане и Оле все письма постояльцев, все 132. Да, именно столько. Уже не 117. Часть постояльцев, которые сразу посмеивались: «Деда Мороза не бывает», вдруг тоже захотели чуда, стали спрашивать у работников интерната: «Может, еще успеем с письмом?».

Чудо получилось, точнее получается. Ведь каждый день до Нового года в интернате проходят праздники и представления. Каждый день подопечные интерната по очереди получают подарки. Каждый день их вера в то, что мечты сбываются, становится все сильнее.





Спасибо вам за это, наши Деды Морозы и Снегурочки! Спасибо, читатели, волонтеры и все, кому очень нужно было письмо с желанием. Спасибо от сотрудников интерната и нас — команды TUT.BY. С Наступающим Новым годом! И пусть он будет полон волшебства, ведь чудеса все-таки случаются! Мы проверяли. :)

P.S. Талантливые художники и дизайнеры, студенты и профессионалы, которые на волонтерских началах могут придумать и реализовать дизайн-проект сенсорной комнаты, пишите на ящик — dede@tut.by.