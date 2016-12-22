Следственный комитет завершил расследование в отношении бухгалтера из Жодино. Ее обвиняют в 40 эпизодах преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

39-летняя жительница Жодино работала главным бухгалтером в различных организациях Минской области.

«Выполняя хозяйственно-финансовые операции, учет и контроль коммерческого бюджета, должностное лицо систематически незаконно перечисляло на личный счет различные суммы денежных средств. В результате противоправных действий, совершенных в период с 2014 по 2016 год, она завладела денежными средствами фирм в размере более 80 000 рублей», — рассказали в СК.

В ходе расследования также установлены десятки фактов подделки официальных документов. «С целью получения кредитов обвиняемая предоставляла в банки заведомо подложные документы с недостоверными сведениями о размере своей заработной платы, подделывала данные и подписи руководства организаций, в которых работала», — пояснили в ведомстве.

Женщина под предлогом развития бизнеса и строительства дома также брала взаймы валюту у знакомых, обещая вернуть с процентами. Таким образом она получила 75 тысяч долларов.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, подделка официальных документов, служебный подлог, мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подследственной. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд