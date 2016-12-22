﻿﻿ Бухгалтера из Жодино обвиняют в хищении 80 000 рублей и 75 000 долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бухгалтера из Жодино обвиняют в хищении 80 000 рублей и 75 000 долларов

23.12.2016 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет завершил расследование в отношении бухгалтера из Жодино. Ее обвиняют в 40 эпизодах преступной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

39-летняя жительница Жодино работала главным бухгалтером в различных организациях Минской области.

«Выполняя хозяйственно-финансовые операции, учет и контроль коммерческого бюджета, должностное лицо систематически незаконно перечисляло на личный счет различные суммы денежных средств. В результате противоправных действий, совершенных в период с 2014 по 2016 год, она завладела денежными средствами фирм в размере более 80 000 рублей», — рассказали в СК.

В ходе расследования также установлены десятки фактов подделки официальных документов. «С целью получения кредитов обвиняемая предоставляла в банки заведомо подложные документы с недостоверными сведениями о размере своей заработной платы, подделывала данные и подписи руководства организаций, в которых работала», — пояснили в ведомстве.

Женщина под предлогом развития бизнеса и строительства дома также брала взаймы валюту у знакомых, обещая вернуть с процентами. Таким образом она получила 75 тысяч долларов.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, подделка официальных документов, служебный подлог, мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подследственной. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе расследования также установлены десятки фактов подделки официальных документов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь и Польша договорились организовывать обмен студентами, принадлежащими в двух странах к национальным меньшинствам, а также совершенствовать учебники по истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика