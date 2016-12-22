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Беларусь и Польша договорились организовывать обмен студентами, принадлежащими в двух странах к национальным меньшинствам, а также совершенствовать учебники по истории
23.12.2016 11:46 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. Согласно межправительственному соглашению о сотрудничестве в области образования Беларусь и Польша будут организовывать обмен студентами, принадлежащими в обеих странах к национальным меньшинствам. Это следует из соглашения, текст которого опубликован 23 декабря на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, стороны ежегодно на паритетных условиях будут принимать на обучение в высшие учебные заведения по программам высшего образования первой и второй степеней до 20 человек от каждой из сторон, принадлежащих к национальным меньшинствам. Отбирать лиц для обмена будет приемная комиссия, в состав которой должны входить три человека от направляющей стороны и два от принимающей стороны. Комиссия будет формироваться ежегодно в апреле. Одновременно подчеркивается, что прием лиц из числа национальных меньшинств в высшие учебные заведения в части, не урегулированной настоящим соглашением, будет осуществляться в порядке, установленном национальным законодательством принимающей на обучение стороны.
Как следует из приложения к соглашению, приниматься студенты будут без экзаменов, поскольку "обязательным условием приема кандидата на учебу является владение национальным языком принимающей стороны на уровне, который позволяет осуществлять обучение в стране принимающей стороны".
Также предусмотрены взаимные обмены студентами и аспирантами, которые не принадлежат к польскому и белорусскому национальным меньшинствам. Но ежегодное количество учащихся здесь будет ниже — не более десяти человек. Каждая сторона может направлять студентов первой ступени обучения, которые закончили не менее двух курсов, аспирантов и докторантов. Они будут направляться на обучение на 10 месяцев.
Также предусмотрены обмены педагогическими работниками — по 12 человек от каждой стороны сроком на месяц. Речь идет о стажировках педагогов только в государственных учебных заведениях как Беларуси, так и Польши.
Сторона, принимающая студентов, аспирантов и докторантов, освобождает участников обмена от платы за пользование учебными изданиями и обеспечивает им бесплатное обучение, проживание в общежитии высшего учебного заведения с платой за проживание в размере, как и для своих граждан, медицинское обслуживание в рамках национального законодательства, а также выплату стипендии.
"Стороны в соответствии со своими национальными законодательствами создают лицам, принадлежащим к белорусскому меньшинству в Республике Польша и польскому меньшинству в Республике Беларусь, условия для изучения родного языка национального меньшинства и обучения на родном языке национального меньшинства в учреждениях системы образования Республики Беларусь и учреждениях системы просвещения Республики Польша, а также будут способствовать созданию условий для изучения культуры и традиций, истории и географии страны, к которой этнически принадлежит национальное меньшинство", — подчеркивается в тексте документа. По этому поводу создается совместная консультативная комиссия по вопросам образования национальных меньшинств.
Также стороны договорились содействовать совершенствованию содержания учебников по истории для общеобразовательных учреждений для "достижения лучшего взаимопонимания между обществами обеих стран". С этой целью создается специальная совместная польско-белорусский комиссия.
Отдельные статьи соглашения регулируют вопросы зарубежных стажировок учителей белорусского и польского языков. "Стороны будут способствовать повышению качества изучения белорусского языка и литературы в учреждениях системы просвещения Республики Польша, а также развитию белорусистики в высших учебных заведениях Республики Польша, повышению качества изучения польского языка и польской литературы в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь, а также развитию полонистики в учреждениях высшего образования Республики Беларусь", — говорится в документе.
Соглашение подписано в Варшаве 20 июля 2016 года во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Елены Купчиной. Ратификация документа Советом Республики Национального собрания Беларуси состоялась 5 декабря в присутствии в президиуме верхней палаты спикера сената Польши Станислава Карчевского.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Беларусь и Польша договорились организовывать обмен студентами, принадлежащими в двух странах к национальным меньшинствам, а также совершенствовать учебники по истории
Минск, 23 декабря. Согласно межправительственному соглашению о сотрудничестве в области образования Беларусь и Польша будут организовывать обмен студентами,...
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