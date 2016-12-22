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Остановку возле 2-й больницы ликвидируют, а пешеходам запретят ходить по Богдановича
23.12.2016 12:14 — Новости Общества | Tut.by
С 27 декабря остановку общественного транспорта «Оперный театр» на ул. Янки Купалы ликвидируют. Об этом
Остановочный пункт «Оперный театр» возле 2-й больницы для автобусных маршрутов № 24, 57, 1024-ТК и троллейбусных № 12, 29, 40 перестанет существовать в связи со сносом комплекса зданий на улице Янки Купалы, 29.
Также в связи с работами по сносу строений будет запрещено движение пешеходов по четной стороне улицы Максима Богдановича на участке от реки Свислочи до улицы Янки Купалы.
До Большого театра опера и балета можно добраться автобусами маршрутов № 38, 91 и троллейбусами маршрутов № 37, 46, 53, следующими от остановки «Ст. м. «Немига».
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Остановка "Оперный театр" перестанет существовать в связи со сносом комплекса зданий на улице Янки Купалы.
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