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Бухгалтерский работник из Жодино обвиняется в крупных хищениях

23.12.2016 12:26 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 23 декабря. В Жодино окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в 40 эпизодах преступной деятельности.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног, по данным следствия, 39-летняя жительница Жодино, работая главным бухгалтером в различных организациях Минской области, обращала в свою собственность их денежные средства. Выполняя хозяйственно-финансовые операции, учет и контроль коммерческого бюджета, систематически незаконно перечисляла на личный счет различные суммы. В результате противоправных действий, совершенных с 2014 по 2016 год, она завладела денежными средствами фирм в размере более 80.000 рублей.

В ходе расследования уголовного дела также установлены десятки фактов подделки должностным лицом официальных документов. С целью получения кредитов обвиняемая предоставляла в банки заведомо подложные документы с недостоверными сведениями о размере своей заработной платы, подделывала данные и подписи руководства организаций, в которых работала.

Кроме того, женщина под предлогом развития бизнеса и строительства дома брала у граждан большие суммы денег в валюте, обещая выплатить по договору займа повышенные проценты. Действуя из корыстных побуждений, она завладела денежными средствами граждан на сумму более 75.000 долларов США.

В ходе расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в том числе допросы свидетелей, исследование документации, очные ставки с потерпевшими, обыски, ряд криминалистических экспертиз. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество подследственной.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, подделка официальных документов, служебный подлог, мошенничество, совершенное повторно в особо крупном размере. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 декабря. В Жодино окончено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в 40 эпизодах преступной деятельности. Как сообщила...

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