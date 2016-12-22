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В связи с приближающимися праздниками ГАИ увеличивает количество нарядов для обеспечения безопасности дорожного движения
23.12.2016 12:32 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. В связи с рождественскими и новогодними праздниками Госавтоинспекция увеличивает количество нарядов ДПС для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как сообщает управление ГАИ МВД Беларуси, под особым контролем будут находиться улицы вблизи мест проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе детей.
Инспекторы ДПС уделят особое внимание контролю физического состояния водителей и пешеходов, соблюдению скоростных режимов, правил маневрирования и безопасной перевозки маленьких пассажиров.
"Работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение безопасных условий движения", — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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В связи с приближающимися праздниками ГАИ увеличивает количество нарядов для обеспечения безопасности дорожного движения
Минск, 23 декабря. В связи с рождественскими и новогодними праздниками Госавтоинспекция увеличивает количество нарядов ДПС для обеспечения безопасности дорожного...
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