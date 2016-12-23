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С Дедом Морозом и иллюминацией. По Гомелю курсирует новогодний троллейбус

23.12.2016 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Переливающийся огоньками иллюминации троллейбус «С Рождеством и Новым годом!», вышел на городские линии, а в роль Деда Мороза удачно вжился его водитель, сообщают «Гомельские ведомости».


— Коллектив предприятия решил внести свой вклад в создание праздничной атмосферы в городе. Наш подарок любимым пассажирам — красиво оформленный новогодний троллейбус с Дедом Морозом за рулем, — рассказал заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам КУП «Горэлектротранспорт» Сергей Лазько.

Троллейбус будет курсировать по маршрутам № 1 и № 20 с 24 декабря во второй половине дня, а 31 декабря он пойдет по маршруту № 20.


 
 
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Троллейбус будет курсировать по маршрутам № 1 и № 20 с 24 декабря во второй половине дня, а 31 декабря он пойдет по маршруту № 20.

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