Переливающийся огоньками иллюминации троллейбус «С Рождеством и Новым годом!», вышел на городские линии, а в роль Деда Мороза удачно вжился его водитель, сообщают « Гомельские ведомости ».





— Коллектив предприятия решил внести свой вклад в создание праздничной атмосферы в городе. Наш подарок любимым пассажирам — красиво оформленный новогодний троллейбус с Дедом Морозом за рулем, — рассказал заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам КУП «Горэлектротранспорт» Сергей Лазько.

Троллейбус будет курсировать по маршрутам № 1 и № 20 с 24 декабря во второй половине дня, а 31 декабря он пойдет по маршруту № 20.



