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СК завершил расследование по делу об отравлении угарным газом в Борисове
23.12.2016 12:56 — Новости Общества | БДГ
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове.
Напомним, что в 27 января этого года в пятиэтажном доме в Борисове произошла трагедия. В одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары, а этажом ниже погибла семья из четырех человек, двое из которых - дети 10 и 17 лет. В доме установлены газовые колонки, и в тот день ощущался запах газа, хотя позднее стало известно, что все шестеро отравились угарным газом. Тогда в Минэнерго сообщили о том, что при обследовании квартир не было обнаружено природного газа.
Как рассказал накануне председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире программы «Надо разобраться» на телеканале
После трагедии в Борисове в стране начали массовые проверки газового оборудования, при этом сами проверки предлагалось сделать более системными: комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров было поручено разработать нормативные документы по созданию государственного газового надзора, который, по словам главы СК, заработает уже в следующем году.
Напомним также, что после трагедии в Борисове в стране произошло еще несколько резонансных ЧП, связанных в отравлениями СО: так, в феврале ЧП случилось в Слуцке, где от угарного газа погибли две сотрудницы кафе. Еще через месяц в Березе погибла мать и сын - также от отравления газом. Кроме смертельных случаев было зафиксировано множество случаев сильного отравления людей угарным газом.
16 декабря стало известно, что
Ранее БДГ сообщала о том, что рабочая группа, в состав которой входили представители МЧС, Минэнерго, ЖКХ и других ведомств и организаций, приняла решение о введении
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Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове.
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