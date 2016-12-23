Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела по факту отравления двух семей угарным газом в Борисове.

Напомним, что в 27 января этого года в пятиэтажном доме в Борисове произошла трагедия. В одной из квартир были обнаружены тела пожилой супружеской пары, а этажом ниже погибла семья из четырех человек, двое из которых - дети 10 и 17 лет. В доме установлены газовые колонки, и в тот день ощущался запах газа, хотя позднее стало известно, что все шестеро отравились угарным газом. Тогда в Минэнерго сообщили о том, что при обследовании квартир не было обнаружено природного газа.

Как рассказал накануне председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире программы «Надо разобраться» на телеканале ОНТ , расследование по делу закончено, материалы направлены в суд. Виновными в смерти людей признали сотрудников «Борисовгаза». Двоим из них инкриминируют причинение смерти по неосторожности (ст. 144 УК Беларуси) .

После трагедии в Борисове в стране начали массовые проверки газового оборудования, при этом сами проверки предлагалось сделать более системными: комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров было поручено разработать нормативные документы по созданию государственного газового надзора, который, по словам главы СК, заработает уже в следующем году.

Напомним также, что после трагедии в Борисове в стране произошло еще несколько резонансных ЧП, связанных в отравлениями СО: так, в феврале ЧП случилось в Слуцке, где от угарного газа погибли две сотрудницы кафе. Еще через месяц в Березе погибла мать и сын - также от отравления газом. Кроме смертельных случаев было зафиксировано множество случаев сильного отравления людей угарным газом.

16 декабря стало известно, что погибла известная белорусская модель и основатель школы моделей Наталья Макей погибла предположительно от отравления угарным газом.