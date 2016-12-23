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Несколько дней пенсионеры могут ездить в минском метро бесплатно
23.12.2016 13:03 — Новости Общества | Tut.by
До 24 декабря в Минске открыта выставка-ярмарка для людей старшего поколения «50 плюс». До конца работы выставки пенсионеры могут ездить на метро бесплатно,
Выставка «50 плюс» работает в столичном Дворце искусств на улице Козлова до 24 декабря включительно. В связи с этим минский метрополитен сделал бесплатный проезд для пенсионеров до конца работы выставки. Для прохода на станцию пожилым людям необходимо лишь предъявить пенсионное удостоверение. В наземном же транспорте плата за проезд не отменяется.
Сама же выставка-ярмарка работает по разным направлениям. Так, на ней можно купить подарки, товары для оздоровления, медикаменты и другие вещи. Кроме того, можно получить бесплатную консультацию врачей, юристов, психологов, банковских работников, нотариусов, а также проконсультироваться по вопросу трудоустройства.
Посетители также смогут пройти скрининг состояния щитовидной железы, электрокардиограмму, измерить вес и рост, артериальное и внутриглазное давление, определить индекс массы тела. Предусмотрена работа парикмахерских «эконом-класса» и пунктов приема мелкого ремонта обуви и одежды.
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Для прохода на станцию пожилым людям необходимо лишь предъявить пенсионное удостоверение.
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