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Из министра - в зафкафедрой. Стало известно, куда ушел Михаил Жравков
23.12.2016 13:30 — Новости Общества | Tut.by
Экс-министр образования Михаил Журавков, который 15 декабря
В должности министра доктор физико-математических наук, профессор Михаил Журавков проработал чуть меньше двух лет. Руководить системой образования он перешел с позиции первого проректора БГУ.
Сейчас он вернулся на тот же факультет, где начинал. Но занял не самую высокую должность. Михаил Журавков устроился в БГУ с 1997 года профессором кафедры теоретической механики и робототехники, в 1999-м стал заведующим этой кафедрой, а в 2007-м — деканом всего механико-математического факультета. В свое время он создал там лабораторию прикладной механики, где студенты делают научно-исследовательские разработки вместе с предприятиями Беларуси и России.
TUT.BY уже писал о том,
Напомним, новым министром образования
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Сейчас он вернулся на тот же факультет, где начинал. Но занял не самую высокую должность.
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