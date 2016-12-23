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Из министра - в зафкафедрой. Стало известно, куда ушел Михаил Жравков

23.12.2016 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Экс-министр образования Михаил Журавков, который 15 декабря лишился своей должности, вернулся на работу в Белорусский государственный университет. Правда, не на должность проректора, откуда ушел руководить Минообром, а заведующим кафедрой теоретической и прикладной механики на мехмате.


Михаил Журавков. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В должности министра доктор физико-математических наук, профессор Михаил Журавков проработал чуть меньше двух лет. Руководить системой образования он перешел с позиции первого проректора БГУ.

Сейчас он вернулся на тот же факультет, где начинал. Но занял не самую высокую должность. Михаил Журавков устроился в БГУ с 1997 года профессором кафедры теоретической механики и робототехники, в 1999-м стал заведующим этой кафедрой, а в 2007-м — деканом всего механико-математического факультета. В свое время он создал там лабораторию прикладной механики, где студенты делают научно-исследовательские разработки вместе с предприятиями Беларуси и России.


На сайте БГУ уже изменили информацию про нового завкафедрой теоретической и прикладной механики

TUT.BY уже писал о том, что сделал Михаил Журавков на посту министра. Именно при нем Беларусь вошла в Болонский процесс, в школах уравняли часы белорусского и русского языка, вернули курс мировой художественной культуры. Также министр возобновил профильное образование в школах. В так и нереализованных планах остались реформа централизованного тестирование, независимая аттестация после 9 класса и национальный экзамен после 11-го.

Напомним, новым министром образования назначен председатель Компартии Беларуси Игорь Карпенко. До этого он был заместителем мэра Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас он вернулся на тот же факультет, где начинал. Но занял не самую высокую должность.

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