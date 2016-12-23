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Академия наук планирует исследовать вопрос о статусе бело-красно-белого флага

23.12.2016 13:20 — Новости Общества | БелаПАН  
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27 октября активисты "Молодого фронта" передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности. В ответе, который получил 23 декабря при посещении Минкультуры один из лидеров "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич, говорится, что в представленном предложении "не содержится документального его обоснования", а также "полной, точной и качественной фиксации графическими средствами элемента, которому предлагается придать статус историко-культурной ценности". Кроме того, отмечает Минкультуры, "отдельные факты не подкреплены документальными источниками, что не позволяет принять их в качестве обоснования необходимости придания статуса нематериальной историко-культурной ценности предложенному элементу". В связи с этим министерство передало предложение о придании статуса нематериальной ценности бело-красно-белому флагу в Национальную академию наук. В соответствии с законодательством НАН может провести "научную обработку нематериального проявления творчества человека и определить его соответствие одному или нескольким критериям отбора для придания статуса историко-культурной ценности". При этом сообщается, что Министерство культуры уже получило из НАН информацию, согласно которой для подготовки научного обоснования коллективного предложения граждан "необходимо провести обстоятельное научное исследование с целью выявления оригинальных архивных документов и материалов, что требует продолжительной работы ученых и соответствующих финансовых расходов". Представители Академии наук также отметили, что "исполнение этой работы будет осуществляться с учетом выделения средств на научные исследования в новом финансовом году". Комментируя полученный ответ, Дашкевич, с одной стороны, выразил удивление по поводу "глупости формулировок", а с другой — увидел положительный момент в обещании НАН провести работу по изучения вопроса. При этом он предлагает всем "хорошо поработать над тем, чтобы расширить круг патриотов нашего настоящего флага". Бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" были узаконены в качестве государственной символики 19 сентября 1991 года Верховным Советом 12-го созыва. 14 мая 1995 года по инициативе Александра Лукашенко прошел референдум, в результате которого эти государственные символы заменили флагом и гербом, созданными на основе символики БССР.
 
 
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27 октября активисты "Молодого фронта" передали в Министерство культуры 10 тысяч 540 подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу...

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