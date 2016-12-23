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Лукашенко поздравил детей: Мы, взрослые, всегда поможем вам во всех добрых начинаниях

23.12.2016 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси создаются все условия, чтобы дети могли раскрыть свои способности и таланты. Важность этого отметил президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря на новогоднем благотворительном празднике для детей во время акции «Наши дети», сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент, открывая праздник, выразил общее настроение и мнение о том, что пришли самые долгожданные зимние праздники и каникулы. «Это особое время, когда хочется сделать что-то доброе, подарить окружающим радость и хорошее настроение, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В народе говорят: „Как встретишь Новый год, так его и проведешь“. Я очень хочу, чтобы вы встретили этот замечательный праздник счастливыми. Чтобы каждый ребенок почувствовал любовь и заботу. Этим сегодняшним торжеством мы продолжаем акцию ''Наши дети».

В этот период представители власти, бизнеса, коллективов посещают детей и поздравляют их с праздником.

Глава государства также обратил внимание на то, что во время акции «Наши дети» происходит множество мероприятий. Президент Беларуси констатировал: «Все больше людей из разных уголков страны стараются внести свой вклад в это важное и благородное дело, чтобы мир вокруг нас стал лучше, а счастливых улыбок было как можно больше. Если этих улыбок не будет, значит, год прожили зря».

Президент отметил, что мы живем на прекрасной, щедрой земле и нам есть чем гордиться. «У нас великая и славная история, богатая культура, красивая природа. Но самое главное — это искренние и трудолюбивые люди, — сказал он. — Многие поколения белорусов обустраивали нашу землю, берегли ее и защищали. Они строили фабрики и заводы, на которых работают ваши родители. Они смотрели в будущее. И нам с вами надо как можно дальше взглянуть в будущее нашей Беларуси. Именно от вас будет зависеть, как будет выглядеть наша земля и какой станет страна через 20, 30 или 50 лет».

Детство и юность — это очень важная пора в жизни человека, когда у каждого есть возможность научиться чему-то новому. «Вы можете освоить любимый вид спорта, можете стать хорошими музыкантами, заниматься изобразительным искусством, постигать любое направление культуры в нашей стране. Педагоги научат вас всему тому, что вы хотите освоить. Мы, взрослые, всегда поможем вам во всех добрых начинаниях», — заверил глава государства.

 
 
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Президент отметил, что мы живем на прекрасной, щедрой земле, и нам есть чем гордиться.

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