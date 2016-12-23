МИНСК, 23 дек – Sputnik. Бывший министр образования Беларуси Михаил Журавков стал заведующим кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета Белорусского государственного университета, соответствующая информация размещена на сайте вуза.



© Sputnik/ Виктор Толочко Министром образования назначен Игорь Карпенко

Журавков лишился должности министра 15 декабря: его место по решению президента Аулександра Лукашенко занял Игорь Карпенко. На посту главы Минобразования Журавков проработал менее двух лет.

В приказе об увольнении министра было указано "в связи с переходом на другую работу", и около недели не было известно, где он будет трудиться. На момент отставки с поста Журавков находился в отпуске.

Теперь доктор физико-математических наук возглавляет кафедру теоретической и прикладной механики мехмата БГУ. До перехода в министерство он также работал в главном вузе страны, однако на более высокой должности – проректора.

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