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Экс-министр Журавков стал завкафедрой в БГУ
23.12.2016 14:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 дек – Sputnik. Бывший министр образования Беларуси Михаил Журавков стал заведующим кафедрой теоретической и прикладной механики механико-математического факультета Белорусского государственного университета, соответствующая информация размещена на сайте вуза.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Журавков лишился должности министра 15 декабря: его место по решению президента Аулександра Лукашенко занял Игорь Карпенко. На посту главы Минобразования Журавков проработал менее двух лет.
В приказе об увольнении министра было указано "в связи с переходом на другую работу", и около недели не было известно, где он будет трудиться. На момент отставки с поста Журавков находился в отпуске.
Теперь доктор физико-математических наук возглавляет кафедру теоретической и прикладной механики мехмата БГУ. До перехода в министерство он также работал в главном вузе страны, однако на более высокой должности – проректора.
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Бывший министр образования вернулся в альма-матер, однако на более низкую должность - до перехода в Минобразования он был проректором.
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