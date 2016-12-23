Телерадиокомпания «Могилев» готовится к новогоднему эфиру. Сейчас по вечерам в телестудии записываются могилевские исполнители, чьи песни прозвучат на «Беларусь 4. Могилев». Удивить и порадовать жителей области хочет и «Радио Могилев».





– Уже традиционно в канун Нового года «Радио Могилев» готовит в студии в прямом эфире новогодние блюда, – рассказывает главный редактор «Радио Могилев» Нина Михнова. – Ведущие утреннего шоу «Просто утро» уже знают секреты приготовления селедки под шубой, «Оливье» и новогоднего торта. В этот новогодний праздник мы решили вынести секреты радиокухни на всеобщее обозрение. Поэтому 30 декабря ведущие «Просто утро» будут готовить праздничное блюдо прямо на Ленинской улице Могилева. Все это – с музыкальным сопровождением, гостями, розыгрышем подарков, вкусным чаем и другими сюрпризами. Так что ждем всех на акции!

Какой же праздник без подарка? Вечером 30 декабря на телеканале «Беларусь 4» в 21.00 стартует пусть и небольшой, но очень новогодний телемарафон. С телезрителями будут общаться самые позитивные и узнаваемые ведущие утренней программы «Ранёхонько». Тогда же станет известен победитель акции «С вас – стихи, с нас – ноутбук».

– Акция уже объявлена, – рассказывает телеведущий Николай Каманцев. – Любой житель Могилевщины может проявить свой творческий талант и поздравить с наступающими праздниками свой город, поселок, агрогородок, местечко, в котором он живет. Для этого достаточно написать четверостишие, зарифмовать название своего родного места, высказать поздравление и переслать нам. Жюри выберет самое необычное, трогательное, искреннее поздравление. Имя талантливого обладателя ноутбука узнаем 30 января во время вечернего телемарафона на «Беларусь 4. Могилев». Акция продлится до 29 января, так что время проявить себя еще есть.

– Ноутбук можно выиграть, поучаствовав до 29 декабря и в конкурсе «Радио Могилев». Условия размещены на сайте радиостанции, – подхватывает Нина Михнова. – Новогодние подарки будем разыгрывать и в эфире радиостанции на протяжении всей предпраздничной недели.

В предновогоднем телевизионном эфире примут участие могилевские солисты Анастасия Горничар, Аня Зыкова, Валерия Азаренко, ансамбль «Русская песня», студии «Радуга» и «Вдохновение», группа «Сarpen Diaz» и другие артисты.

А что еще интересного? Да много чего! Новогодние выпуски практически всех проектов телерадиокомпании «Могилев», праздничные фильмы и мюзиклы. 31 декабря всех жителей области с телеэкрана поздравят руководители Могилева и Бобруйска, губернатор.