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В Беларуси 2017 год объявлен Годом науки
23.12.2016 15:18 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 23 декабря. В Беларуси 2017 год объявлен Годом науки. Указ об этом Александр Лукашенко подписал 23 декабря.
"Основной целью данного решения является повышение роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создание благоприятных условий для сохранения и развития научного потенциала, формирование международного имиджа Беларуси как страны с высоким уровнем интеллектуального и человеческого капитала", — сообщает пресс-служба президента.
Согласно указу, правительству поручено с участием Национальной академии наук, облисполкомов, Мингорисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению Года науки, "отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество".
Реализация плана мероприятий, подчеркнули в пресс-службе, будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию.
2016 год в Беларуси был объявлен Годом культуры, 2015-й — Годом молодежи, 2014-й — Годом гостеприимства, 2013-й — Годом бережливости, 2012-й — Годом книги.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 23 декабря. В Беларуси 2017 год объявлен Годом науки. Указ об этом Александр Лукашенко подписал 23 декабря. "Основной целью данного решения является...
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