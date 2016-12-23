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Путин предложил назвать мост Керченским, ведь название уже прижилось

23.12.2016 16:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в пятницу заявил, что мост, который строится в Крыму, лучше всего назвать Керченским, тем более что название это уже прижилось.

Путин предложил назвать мост Керченским, ведь название уже прижилось
© Фото: инфоцентр "Крымский мост"
Строители возвели уже треть опор Крымского моста

Название, которое уже прижилось

"Название моста — я уже сказал, как люди назовут, пускай так и будет. Можно даже провести какой-то опрос там, референдум, но важно, чтобы он был, а как его назвать — это уже дело важное, но все-таки второе. Прижилось уже какое-то название, прижилось название "Керченский мост" — пусть так и будет", — сказал Путин в пятницу.

Строящийся мост, который должен соединить Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей.  Его строят 3,5 тысячи инженеров и рабочих из различных регионов России, включая Краснодарский край и Крым. В строительстве моста задействовано 200 единиц техники и 30 плавсредств. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

Туризм прирастет на 4 миллиона в год

В ходе пресс-конференции Владимир Путин особенно подчеркнул, что наиболее перспективной отраслью для Крыма будут судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и особенно — туризм.

"Разумеется, туризм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объем туристических поездок резко возрастет", — сказал президент.

Полный запуск Керченского моста позволит увеличить туристический поток в Крым на 4 миллиона человек. Для инфраструктуры полуострова расселить такое количество туристов — не проблема, основная сложность. По стратегии развития туротрасли Крыма к 2020 году сюда должно приезжать не менее 10 миллионов туристов в год.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

 
Теги: Минск
 
 
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